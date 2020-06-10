https://ria.ru/20200610/1572768448.html
Глава Нефтеюганска заразился коронавирусом и ушел на больничный
2020-06-10T18:09
2020-06-10T18:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нефтеюганск
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нефтеюганск, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Глава Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярев сообщил, что получил положительные результаты тестов на коронавирус, из-за чего вынужден уйти на больничный.
Ранее Дегтярев сообщал РИА Новости, что вместе с частью сотрудников мэрии перешел на удаленный режим работы после того, как первый тест на коронавирус у одного из его подчиненных оказался положительным.
"Сегодня стали известны результаты моих анализов на коронавирусную инфекцию. Они положительные. Круг людей, с которыми я контактировал, выявлен. Все они изолированы, ситуация под контролем. Я также нахожусь в режиме самоизоляции, чувствую себя удовлетворительно, ушел на больничный. С сегодняшнего дня исполняет обязанности главы Нефтеюганска мой заместитель", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Кроме того, Дегтярев, обращаясь к жителям города, подчеркнул, что коронавирус - "не миф, а суровая реальность", а также попросил нефтеюганцев соблюдать масочный режим, без необходимости не выходить из дома и не пренебрегать предписанными мерами профилактики.
Коронавирус в Нефтеюганске
, согласно последним данным окружного оперативного штаба, подтвержден у 238 человек, выздоровело около трети из них, скончались четверо. Режим обязательной самоизоляции в регионе действует до 23 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.