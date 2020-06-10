Глава Нефтеюганска заразился коронавирусом и ушел на больничный

"Сегодня стали известны результаты моих анализов на коронавирусную инфекцию. Они положительные. Круг людей, с которыми я контактировал, выявлен. Все они изолированы, ситуация под контролем. Я также нахожусь в режиме самоизоляции, чувствую себя удовлетворительно, ушел на больничный. С сегодняшнего дня исполняет обязанности главы Нефтеюганска мой заместитель", - написал он на своей странице в "ВКонтакте".