Премьер Армении заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Ситуация с коронавирусом в Армении стабилизируется, и хотя цифры остаются высокими, даже это делает положение в системе здравоохранения терпимым, заявил в среду в ходе онлайн-брифинга премьер-министр страны Никол Пашинян

"Видна определенная тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Эта стабилизация происходит на достаточно высокой планке, но она делает терпимым положение нашей системы здравоохранения, и, по сути, с каждым днем снижается проблема госпитализации нуждающихся в ней пациентов", - сказал премьер.

По его словам, если удастся сохранить эту тенденцию, то будет решена проблема с госпитализацией и страна перейдет к этапу "обнуления" эпидемии. "Ключевым сейчас продолжает оставаться строжайшее соблюдение противоэпидемических правил", - отметил премьер.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у 14103 человек, 5226 вылечились и 227 скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.