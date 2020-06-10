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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572768410.html
Премьер Армении заявил о стабилизации ситуации с COVID-19
2020-06-10T18:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
никол пашинян
коронавирусы
здоровье - общество
воз
армения
в мире
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коронавирус covid-19, никол пашинян, коронавирусы, здоровье - общество, воз, армения, в мире

Премьер Армении заявил о стабилизации ситуации с COVID-19

18:08 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЕРЕВАН, 10 июн – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Армении стабилизируется, и хотя цифры остаются высокими, даже это делает положение в системе здравоохранения терпимым, заявил в среду в ходе онлайн-брифинга премьер-министр страны Никол Пашинян.
"Видна определенная тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Эта стабилизация происходит на достаточно высокой планке, но она делает терпимым положение нашей системы здравоохранения, и, по сути, с каждым днем снижается проблема госпитализации нуждающихся в ней пациентов", - сказал премьер.
По его словам, если удастся сохранить эту тенденцию, то будет решена проблема с госпитализацией и страна перейдет к этапу "обнуления" эпидемии. "Ключевым сейчас продолжает оставаться строжайшее соблюдение противоэпидемических правил", - отметил премьер.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на 10 июня, COVID-19 выявлен у 14103 человек, 5226 вылечились и 227 скончались.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Никол ПашинянКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАрменияВ мире
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