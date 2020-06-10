В Ростовской области продлили выдачу регионального маткапитала

"Для поддержки донских семей предусмотрено 17 видов пособий и выплат. Одной из самых значимых является региональный материнский капитал. Политика областной власти и комплексная поддержка семей, привела к повышению количества многодетных семей в регионе в два раза с 21,5 тысячи в 2012 году до 42,5 тысячи в 2020 году", - сказала министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.