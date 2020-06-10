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В Ростовской области продлили выдачу регионального маткапитала
2020-06-10T18:07
ростовская область
василий голубев
ростовская область
общество
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василий голубев, ростовская область, общество

В Ростовской области продлили выдачу регионального маткапитала

18:07 10.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НаумовКоляска
Коляска
© РИА Новости / Алексей Наумов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Выдачу регионального материнского капитала в Ростовской области продлили на пять лет - до конца 2026 года, сообщает правительство региона.
Соответствующие изменения в областной закон "О региональном материнском капитале" были приняты в среду на заседании законодательного собрания региона. По словам председателя областного парламента, проект изменений депутатами был принят единогласно.
Ранее правом на получение регионального материнского капитала могли воспользоваться женщины, родившие или усыновившие третьего или последующих детей с 1 января 2012 года по 31 декабря 2021 года, если они раньше не получали эту поддержку. Позже губернатор региона Василий Голубев принял решение продлить возможность получения регионального маткапитала на пять лет, депутаты это решение поддержали.
"Для поддержки донских семей предусмотрено 17 видов пособий и выплат. Одной из самых значимых является региональный материнский капитал. Политика областной власти и комплексная поддержка семей, привела к повышению количества многодетных семей в регионе в два раза с 21,5 тысячи в 2012 году до 42,5 тысячи в 2020 году", - сказала министр труда и социального развития региона Елена Елисеева.
Региональный материнский капитал был введен в Ростовской области в 2012 году. За время действия данной меры соцподдержки право на ее получение подтвердили более 40 тысяч семей, из них 16 301 семья уже использовала средства маткапитала. С января текущего года сумма выплаты составляет 121 287 рублей.
"Мной поставлена задача сформировать полноценный региональный социальный пакет, обеспечивающий необходимый уровень социальной защиты для самых разных категорий граждан и жизненных ситуаций. И продление нормы о региональном материнском капитале является важным шагом развития этого социального пакета", - подчеркнул губернатор.
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