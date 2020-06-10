Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем взаимодействие по Программе согласованных действий в области внешней политики, говорится в сообщении МИД России.

Телефонный разговор Лаврова с Макеем состоялся 10 июня.

"Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы, включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов", - сообщили в министерстве.

Со своей стороны пресс-служба белорусского МИД сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также график предстоящих контактов", - отметили в ведомстве.