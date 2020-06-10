https://ria.ru/20200610/1572768265.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
2020-06-10T18:05
2020-06-10T18:39
владимир макеев
сергей лавров
белоруссия
в мире
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владимир макеев, сергей лавров, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
обсудил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем
взаимодействие по Программе согласованных действий в области внешней политики, говорится в сообщении МИД России.
Телефонный разговор Лаврова с Макеем состоялся 10 июня.
"Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы, включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов", - сообщили в министерстве.
Со своей стороны пресс-служба белорусского МИД сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также график предстоящих контактов", - отметили в ведомстве.
Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Лавров посетит с рабочим визитом Минск 19 июня. По словам Руденко, в том числе, в ходе визита планируется подписать соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз.