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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии
2020-06-10T18:39
владимир макеев
сергей лавров
белоруссия
в мире
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владимир макеев, сергей лавров, белоруссия, в мире

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Белоруссии

18:05 10.06.2020 (обновлено: 18:39 10.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем взаимодействие по Программе согласованных действий в области внешней политики, говорится в сообщении МИД России.
Телефонный разговор Лаврова с Макеем состоялся 10 июня.
"Стороны обсудили текущие вопросы взаимодействия в рамках реализации Программы согласованных действий в области внешней политики на 2020-2021 годы, включая подготовку предстоящих российско-белорусских контактов", - сообщили в министерстве.
Со своей стороны пресс-служба белорусского МИД сообщила, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны. "В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы белорусско-российских отношений, а также график предстоящих контактов", - отметили в ведомстве.
Ранее в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Лавров посетит с рабочим визитом Минск 19 июня. По словам Руденко, в том числе, в ходе визита планируется подписать соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз.
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