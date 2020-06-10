https://ria.ru/20200610/1572768163.html
Помпео назвал уволенного генерального инспектора Госдепа "плохим игроком"
2020-06-10T18:03
2020-06-10T18:07
майк помпео
барак обама
саудовская аравия
сша
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майк помпео, барак обама, саудовская аравия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
назвал отправленного в отставку генерального инспектора госдепа Стива Линика "плохим игроком".
"Вот что я хочу сказать, Стив Линник был плохим игроком в центральном офисе здесь. Он не исполнял миссию сделать нашу работу и нас лучше... Это не то, что делал мистер Линник", - сказал Помпео, выступая перед журналистами в среду.
Он добавил, что просил, в частности, расследовать утечку информацию из Госдепартамента, которая поставила карьеру одного из дипломатов под угрозу, но Линник это делать отказался.
Ранее Трамп уведомил конгресс о намерении в связи с утратой доверия освободить от должности генерального инспектора госдепа США Стива Линика, назначенного на этот пост в 2013 году экс-главой государства Бараком Обамой
.
После в прессе появилась информация о том, что могло стать причиной этого увольнения. В частности, телеканал CNN
со ссылкой на свои источники сообщал, что Линик расследовал попытку администрации США обойти конгресс и продать Саудовской Аравии
оружия на 8 миллиардов долларов по ускоренной процедуре.
По данным телеканала, Помпео "отказался давать показания генеральному инспектору Линику в рамках расследования, связанного с попыткой администрации обойти необходимость одобрения конгресса под предлогом чрезвычайной ситуации и ускорить продажу оружия Саудовской Аравии в прошлом году за 8 миллиардов долларов".
Также NBC News
сообщал о другом расследовании. По данным телеканала, инспектор хотел разузнать, действительно ли Помпео заставлял помощника по персоналу выгуливать собаку, забирать вещи из химчистки и резервировать столики на ужин для госсекретаря и его жены.