Суд в Оренбурге продлил арест священнику, обвиняемому в педофилии

"В ходатайстве обвиняемого и его адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест отказано. Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей продлили на 2 месяца, всего до 10 месяцев 19 суток, то есть до 12 августа 2020 года", - пояснили агентству в Промышленном суде.

Глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж по подозрению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.