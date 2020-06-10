https://ria.ru/20200610/1572767688.html
Суд в Оренбурге продлил арест священнику, обвиняемому в педофилии
2020-06-10T17:59
2020-06-10T17:59
николай стремский
новости - религия и мировоззрение
оренбург
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николай стремский, новости - религия и мировоззрение, оренбург, происшествия
УФА, 10 июн - РИА Новости.
Промышленный районный суд Оренбурга
продлил арест священнику Николаю Стремскому
, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетнего, на два месяца, до 12 августа, сообщили РИА Новости в суде.
Ходатайство следствия о продлении ареста священника рассматривал Промышленный суд города Оренбурга.
"В ходатайстве обвиняемого и его адвокатов об изменении меры пресечения на домашний арест отказано. Ходатайство следователя удовлетворено. Срок содержания под стражей продлили на 2 месяца, всего до 10 месяцев 19 суток, то есть до 12 августа 2020 года", - пояснили агентству в Промышленном суде.
Глава оренбургской религиозной организации "Православная Свято-Троицкая Симеонова обитель милосердия" Николай Стремский был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетнего, в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию. Оренбургская епархия наложила на Стремского запрет в священнослужении на время следствия. Также были заключены под стражу его приемная дочь Елена Стремская и ее муж по подозрению в незаконном лишении свободы несовершеннолетних.
Ранее суд отпустил дочь Стремского под домашний арест, а на зятя применил меру пресечения в виде запрета определенных действий.