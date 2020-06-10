Помпео обвинил Китай в преследовании верующих

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил КНР в преследовании верующих.
"В Китае поддерживаемые государством репрессии против всех религий продолжают усиливаться. Китайская коммунистическая партия теперь требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий", - заявил Помпео на брифинге, представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире.
Он также обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне и преследованиях тибетских буддистов и секты "Фалуньгун". Наконец, Помпео заявил об отсутствии в Китае верховенства права, свободы слова, мирных протестов и религиозных свобод, тогда как в США, по его словам, все это есть.
КНР в прошлом отрицала подобные обвинения США и заявляла, что в самой Америке ситуация с правами человека оставляет желать лучшего.