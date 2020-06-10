Помпео обвинил Китай в преследовании верующих

"В Китае поддерживаемые государством репрессии против всех религий продолжают усиливаться. Китайская коммунистическая партия теперь требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий", - заявил Помпео на брифинге, представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире.