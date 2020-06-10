Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572767639.html
Помпео обвинил Китай в преследовании верующих
2020-06-10T17:58
майк помпео
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1200x0_80_0_0_b38c4b5fbbbed1416836c1dfacb9d2fc.jpg
https://ria.ru/20200604/1572443086.html
3
китай
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572767639.html?chat_room_id=1572767639
Новости
ru-RU
230
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1200x0_80_0_0_b38c4b5fbbbed1416836c1dfacb9d2fc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_131:0:2862:2048_1200x0_80_0_0_b9ad89d0a7d124fddc9ed92c23a8bfc7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_472:0:2520:2048_1200x0_80_0_0_765f67ebeda421082da8e05d4552277e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майк помпео, китай, сша, в мире

Помпео обвинил Китай в преследовании верующих

17:58 10.06.2020
230
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео вновь обвинил КНР в преследовании верующих.
"В Китае поддерживаемые государством репрессии против всех религий продолжают усиливаться. Китайская коммунистическая партия теперь требует от всех религиозных лидеров подчиняться руководству КПК и вносить коммунистическую догматику в учения и практику их религий", - заявил Помпео на брифинге, представляя ежегодный доклад о религиозных свободах в мире.
Он также обвинил Китай в массовых задержаниях уйгуров в Синьцзяне и преследованиях тибетских буддистов и секты "Фалуньгун". Наконец, Помпео заявил об отсутствии в Китае верховенства права, свободы слова, мирных протестов и религиозных свобод, тогда как в США, по его словам, все это есть.
КНР в прошлом отрицала подобные обвинения США и заявляла, что в самой Америке ситуация с правами человека оставляет желать лучшего.
Полиция во время акции протеста в Гонконге
4 июня, 10:20
Эксперт допустил начало холодной войны между США и Китаем из-за Гонконга
32010210
Обсудить 3
Майк ПомпеоКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал ливийцев к переговорам "без вмешательства России"
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео назвал уволенного генерального инспектора Госдепа "плохим игроком"
Майк Помпео
Помпео анонсировал начало стратегического диалога США с Ираком
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
СМИ: Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский ранее конфликтовали
Журналист и сотрудник полиции во время акции протеста в Миннеаполисе, США
Помпео пообещал расследовать инциденты с иностранными журналистами
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Турция отвергла "каирскую инициативу" по Ливии
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
В Пентагоне заявили, что США не планируют вечно оставаться в Сирии
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
В Москве в среду выпало около 20 миллиметров осадков
Николай Стремский в зале суда
Суд в Оренбурге продлил арест священнику, обвиняемому в педофилии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 4763
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:37Исследование: трафик ТЦ в Москве в первую неделю июня вырос втрое
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
Лента новостейМолния