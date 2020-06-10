Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572767564.html
СМИ: Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский ранее конфликтовали
2020-06-10T17:59
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572094451_0:465:496:744_1200x0_80_0_0_62091a361e39c96993d9bf8345d9649e.jpg
https://ria.ru/20200604/1572438914.html
https://ria.ru/20200603/1572403790.html
сша
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572767564.html?chat_room_id=1572767564
Новости
ru-RU
1530
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572094451_0:465:496:744_1200x0_80_0_0_62091a361e39c96993d9bf8345d9649e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572094451_0:392:496:764_1200x0_80_0_0_66964d9368c0860b268feb0d3c23ad55.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572094451_0:251:496:747_1200x0_80_0_0_7b452fa443f34520d6c6126045b92ade.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, сша, в мире

СМИ: Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский ранее конфликтовали

17:59 10.06.2020
1530
© Страница Darnella Frazier на FacebookКадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США
© Страница Darnella Frazier на Facebook
Кадр видео задержания Джорджа Флойда в Миннеаполисе, США. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Афроамериканец Джордж Флойд и подозреваемый в его убийстве полицейский Дерек Шовин конфликтовали во время работы в ночном клубе в Миннеаполисе, сообщил телеканалу CBS News их бывший коллега Дэвид Пинни.
Ранее сообщалось, что В 2008 году Шовин получил благодарственную медаль за то, что обезоружил мужчину на улице около бара El Nuevo Rodeo, где в свободное время подрабатывал охранником. Там же работал и Флойд. Правда, как ранее говорила владелица клуба, они работали на разных участках и не пересекались.
"Они сталкивались лбами… Это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным в клубе с некоторыми посетителями, и это было проблемой", - сказал Пинни.
По данным телеканала, семья Флойда считает, что события 25 мая, когда скончался афроамериканец, отчасти были связаны с личным отношением Шовина. Адвокат семьи призвал осудить полицейского в предумышленном убийстве, "потому что мы думаем, что он знал, кем был Джордж Флойд".
Участники акции протеста с портретом Джорджа Флойда у здания муниципалитета в Миннеаполисе
4 июня, 09:03
Погибший из-за действий полицейского Флойд был заражен коронавирусом
На вопрос о том, могут ли быть сомнения в том, что Шовин знал Флойда, их коллега ответил отрицательно.
"Нет. Он знал его… Я бы сказал достаточно хорошо", - сказал Пинни.
Владелица ночного клуба, где работали Флойд и Шовин Мая Сантамария рассказала, что в течение 17 лет платила Шовину, чтобы он сидел в своей патрульной машине перед зданием клуба, Флойд же работал охранником в самом клубе. Они работали вместе по вторникам, сообщает телеканал. Когда ее спросили, были ли у полицейского проблемы с темнокожими, она ответила, что "он был запуган" ими.
По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
Протестующие в Вашингтоне
3 июня, 13:48
Эксперт сравнил беспорядки в США с событиями "евромайдана"
2133131
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаСШАВ мире
Рекомендуем
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Помпео назвал уволенного генерального инспектора Госдепа "плохим игроком"
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал ливийцев к переговорам "без вмешательства России"
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Заседание суда по делу о крушении Boeing MH17
Суд в Нидерландах отложил слушания по делу о крушении MH17 до 22 июня
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в преследовании верующих
Судейский молоток
Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Центр общественной безопасности округа Хеннепин, где по видеосвязи должны допросить полицейского Дерека Авена, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда
Шеф полиции Миннеаполиса рассказал о готовящейся реформе
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния