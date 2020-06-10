Помпео призвал ливийцев к переговорам "без вмешательства России"

ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал противостоящие в Ливии стороны - Правительство национального согласия (ПНС) и Ливийскую национальную армию (ЛНА) - к переговорам "без вмешательства России".
"Соглашение между ПНС и ЛНА о возобновлении переговоров под эгидой ООН - хороший первый шаг. Теперь требуются быстрые и добросовестные переговоры для реализации прекращения огня и запуска внутриливийских политических переговоров. Пришло время всем ливийцам на всех сторонах обеспечить, чтобы Россия или какая-либо другая страна не могла вмешиваться в суверенитет Ливии ради собственных игр", - сказал Помпео на брифинге в госдепартаменте.
По его словам, переговоры также должны включать сохранение ливийских нефтяных объектов и доступ признанных властей к национальной нефтяной корпорации.
Россия ранее опровергала обвинения США во вмешательстве в дела Ливии и заявляла о своей заинтересованности в урегулировании конфликта.
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В конце января Москва предприняла попытку усадить за стол переговоров основные противоборствующие силы Ливии, переговоры шли с участием глав внешнеполитических и оборонных ведомств РФ и Турции с представителями ливийских сторон. 3 июня Москву для переговоров с российским МИД посетила делегация правительства нацсогласия Ливии. Вице-премьер ПНС Ахмет Майтыг по итогам встречи с Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым заявил, что военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней "благодаря усилиям дипломатии РФ". Лавров на встрече с вице-премьером ПНС призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.