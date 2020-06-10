Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19

Врачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые из Йельского университета (США) выявили разницу в работе иммунной системы при COVID-19 у мужчин и женщин, что объясняет, почему мужчины заболевают чаще или переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале Ученые из Йельского университета (США) выявили разницу в работе иммунной системы при COVID-19 у мужчин и женщин, что объясняет, почему мужчины заболевают чаще или переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv

Авторы работы отмечают, что "все больше фактов свидетельствует о том, что мужской пол может быть фактором риска для более тяжелой формы болезни". Они ссылаются на статистические данные и исследования, согласно которым около 60 процентов случаев смерти от коронавируса во всем мире приходится на мужчин, а "недавнее когортное исследование 17 миллионов взрослых в Англии показало сильную корреляцию между мужским полом и риском смерти от COVID-19".

"Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у пациентов мужского и женского пола", — пишут авторы.

Специалисты взяли анализы у почти 100 пациентов, госпитализированных с положительным тестом на коронавирус с 18 марта по 9 мая. Они изучали пробы цельной крови, плазмы, проводили измерения антител.

Как выяснилось, у пациентов мужского пола были выше уровни некоторых важных провоспалительных врожденных иммунных цитокинов (информационных молекул, которые оповещают клетки о необходимости бороться с попавшим в организм вирусом), таких как интерлейкин 8 и белок CCL5. Это коррелировало с устойчивым увеличением неклассических моноцитов — клеток иммунного ответа, отмечают исследователи.

У женщин же были активнее ответы Т-клеток, регулирующих клеточный иммунитет.

"Эти данные указывают на ключевые различия в базовых иммунных способностях у мужчин и женщин на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 и предполагают потенциальное иммунологическое обоснование различных механизмов прогрессирования заболевания между полами. Эти анализы также обеспечивают потенциальную основу для принятия зависимых от пола подходов к прогнозированию, профилактике, уходу и терапии для пациента с COVID-19", — делают вывод авторы.

В частности, они предполагают, что для пациентов-мужчин вакцина и методы лечения могут предусматривать повышение Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2, тогда как для женщин может быть полезна терапия, ослабляющая активацию врожденного иммунитета на ранних стадиях заболевания.