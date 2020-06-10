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Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19
2020-06-10T18:16
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Американские ученые объяснили, почему мужчины тяжелее болеют COVID-19

17:48 10.06.2020 (обновлено: 18:16 10.06.2020)
2628
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрачи в "желтой зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Врачи в желтой зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Ученые из Йельского университета (США) выявили разницу в работе иммунной системы при COVID-19 у мужчин и женщин, что объясняет, почему мужчины заболевают чаще или переносят болезнь в тяжелой форме. Об этом говорится в докладе, опубликованном на медицинском портале medRxiv.
Авторы работы отмечают, что "все больше фактов свидетельствует о том, что мужской пол может быть фактором риска для более тяжелой формы болезни". Они ссылаются на статистические данные и исследования, согласно которым около 60 процентов случаев смерти от коронавируса во всем мире приходится на мужчин, а "недавнее когортное исследование 17 миллионов взрослых в Англии показало сильную корреляцию между мужским полом и риском смерти от COVID-19".

"Наши результаты выявили ключевые различия в иммунных реакциях на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 у пациентов мужского и женского пола", — пишут авторы.

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Специалисты взяли анализы у почти 100 пациентов, госпитализированных с положительным тестом на коронавирус с 18 марта по 9 мая. Они изучали пробы цельной крови, плазмы, проводили измерения антител.
Как выяснилось, у пациентов мужского пола были выше уровни некоторых важных провоспалительных врожденных иммунных цитокинов (информационных молекул, которые оповещают клетки о необходимости бороться с попавшим в организм вирусом), таких как интерлейкин 8 и белок CCL5. Это коррелировало с устойчивым увеличением неклассических моноцитов — клеток иммунного ответа, отмечают исследователи.
У женщин же были активнее ответы Т-клеток, регулирующих клеточный иммунитет.
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"Эти данные указывают на ключевые различия в базовых иммунных способностях у мужчин и женщин на ранней стадии инфекции SARS-CoV-2 и предполагают потенциальное иммунологическое обоснование различных механизмов прогрессирования заболевания между полами. Эти анализы также обеспечивают потенциальную основу для принятия зависимых от пола подходов к прогнозированию, профилактике, уходу и терапии для пациента с COVID-19", — делают вывод авторы.
В частности, они предполагают, что для пациентов-мужчин вакцина и методы лечения могут предусматривать повышение Т-клеточного иммунного ответа на SARS-CoV-2, тогда как для женщин может быть полезна терапия, ослабляющая активацию врожденного иммунитета на ранних стадиях заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Открытия - РИА НаукаЙельский университетАнглия
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