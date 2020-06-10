Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*

"В течение всего года власти продолжали исполнять постановление Верховного Суда от 2017 года, которое запрещает и криминализирует деятельность "Свидетелей Иеговы"* как "экстремистскую", производя рейды на места проживания, захватывая личную собственность, задерживая сотни подозреваемых членов и приговаривая отдельных лиц к тюремному заключению", - говорится в докладе.