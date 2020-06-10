Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*

ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Госдепартамент США в среду опубликовал ежегодный доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году, в котором вновь обвинил российские власти в преследовании запрещенных в стране организаций "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"*.
"В течение всего года власти продолжали исполнять постановление Верховного Суда от 2017 года, которое запрещает и криминализирует деятельность "Свидетелей Иеговы"* как "экстремистскую", производя рейды на места проживания, захватывая личную собственность, задерживая сотни подозреваемых членов и приговаривая отдельных лиц к тюремному заключению", - говорится в докладе.
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"Власти продолжали штрафовать, задерживать и заключать под стражу членов других групп религиозных меньшинств и организаций за предполагаемый экстремизм, в том числе лиц, принадлежащих к запрещенной исламской организации "Хизб ут-Тахрир"*, - указывается в документе.
Госдепартамент приводит данные российской правозащитной НПО "Мемориал", которая утверждает, что по состоянию на конец года насчитывалось 245 человек, которые были заключены в тюрьму за свои религиозные убеждения или принадлежность к определенным организациям, что больше, чем 177 в 2018 году. Большинство из них были мусульманами, в том числе 157 задержанных по состоянию на октябрь за предполагаемую причастность к "Хизб ут-Тахрир"*.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Запрещенные в России экстремистские группировки.
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