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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200610/1572766825.html
Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*
2020-06-10T17:48
религия и мировоззрение
вооруженные силы рф
новости - религия и мировоззрение
свидетели иеговы
мемориал
сша
происшествия
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Уже в открытую, не стесняясь переживают за права террористических организаций.
17
По поводу Гуантанамо, где без всякого суда и даже без официального обвинения "зависают" сотни людей он ничего против не имеет? Там точно всё по западному фэн-шую - демократически и гуманно?
16
5
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вооруженные силы рф, новости - религия и мировоззрение, свидетели иеговы, мемориал, сша, происшествия

Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*

17:48 10.06.2020
854
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Госдепартамент США в среду опубликовал ежегодный доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году, в котором вновь обвинил российские власти в преследовании запрещенных в стране организаций "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"*.
"В течение всего года власти продолжали исполнять постановление Верховного Суда от 2017 года, которое запрещает и криминализирует деятельность "Свидетелей Иеговы"* как "экстремистскую", производя рейды на места проживания, захватывая личную собственность, задерживая сотни подозреваемых членов и приговаривая отдельных лиц к тюремному заключению", - говорится в докладе.
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"Власти продолжали штрафовать, задерживать и заключать под стражу членов других групп религиозных меньшинств и организаций за предполагаемый экстремизм, в том числе лиц, принадлежащих к запрещенной исламской организации "Хизб ут-Тахрир"*, - указывается в документе.
Госдепартамент приводит данные российской правозащитной НПО "Мемориал", которая утверждает, что по состоянию на конец года насчитывалось 245 человек, которые были заключены в тюрьму за свои религиозные убеждения или принадлежность к определенным организациям, что больше, чем 177 в 2018 году. Большинство из них были мусульманами, в том числе 157 задержанных по состоянию на октябрь за предполагаемую причастность к "Хизб ут-Тахрир"*.
В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил работу "Управленческого центра Свидетелей Иеговы* в России" и входящих в него местных религиозных организаций. Имущество организации подлежит конфискации. За официальным запретом последовало задержание организаторов ряда местных ячеек в регионах России, не прекративших работу после решения ВС РФ.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*) в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
* Запрещенные в России экстремистские группировки.
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Религия и мировоззрениеВооруженные силы РФНовости - Религия и мировоззрениеСвидетели ИеговыМемориалСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Уже в открытую, не стесняясь переживают за права террористических организаций.
10 июня, 18:11
А Андрей Мартынов
1600001
По поводу Гуантанамо, где без всякого суда и даже без официального обвинения "зависают" сотни людей он ничего против не имеет? Там точно всё по западному фэн-шую - демократически и гуманно?
10 июня, 18:26
ТМТоварищ Маузер
1600000
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