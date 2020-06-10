В Приморье не надеются на быстрое восстановление турпотока из-за рубежа

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Власти Приморья проведут большую работу для привлечения иностранных туристов в регион, но быстро восстановить прежний поток путешественников не получится, сообщил в интервью РИА Новости губернатор края Олег Кожемяко.

"Мы не рассчитываем на быстрое восстановление потоков иностранных туристов в том же объеме, как это было до пандемии. Для этого нам потребуется, прежде всего, провести большую работу по обеспечению безопасного пребывания на территории края — как профилактическую, так и информационную. Необходимо будет заново наладить личное взаимодействие с авиаперевозчиками, круизными компаниями, восстановить информационное взаимодействие, предложить новые пакетные туры", — сказал гебернатор.

Он отметил, что сейчас сложно делать какие-то временные прогнозы, все зависит от эпидемиологической обстановки как в целом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так и в близлежащих приграничных регионах.