https://ria.ru/20200610/1572766609.html
В Приморье не надеются на быстрое восстановление турпотока из-за рубежа
2020-06-10T23:09
2020-06-10T23:10
туризм
туризм
новости - туризм
олег кожемяко
китай
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туризм, новости - туризм, олег кожемяко, китай
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Власти Приморья проведут большую работу для привлечения иностранных туристов в регион, но быстро восстановить прежний поток путешественников не получится, сообщил в интервью РИА Новости губернатор края Олег Кожемяко.
"Мы не рассчитываем на быстрое восстановление потоков иностранных туристов в том же объеме, как это было до пандемии. Для этого нам потребуется, прежде всего, провести большую работу по обеспечению безопасного пребывания на территории края — как профилактическую, так и информационную. Необходимо будет заново наладить личное взаимодействие с авиаперевозчиками, круизными компаниями, восстановить информационное взаимодействие, предложить новые пакетные туры", — сказал гебернатор.
Он отметил, что сейчас сложно делать какие-то временные прогнозы, все зависит от эпидемиологической обстановки как в целом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так и в близлежащих приграничных регионах.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений: разрешены занятия спортом на улице, работа ряда магазинов и предприятий, прогулки и экскурсии небольшими группами. В июне при нормализации эпидобстановки планируется разрешить работу открытых площадок, веранд и гостиниц категории три звезды и выше.