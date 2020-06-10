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В Приморье не надеются на быстрое восстановление турпотока из-за рубежа
2020-06-10T23:10
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В Приморье не надеются на быстрое восстановление турпотока из-за рубежа

23:09 10.06.2020 (обновлено: 23:10 10.06.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкПрибрежный ландшафт острова Путятина
Прибрежный ландшафт острова Путятина
© РИА Новости / Игорь Онучин
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ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Власти Приморья проведут большую работу для привлечения иностранных туристов в регион, но быстро восстановить прежний поток путешественников не получится, сообщил в интервью РИА Новости губернатор края Олег Кожемяко.
"Мы не рассчитываем на быстрое восстановление потоков иностранных туристов в том же объеме, как это было до пандемии. Для этого нам потребуется, прежде всего, провести большую работу по обеспечению безопасного пребывания на территории края — как профилактическую, так и информационную. Необходимо будет заново наладить личное взаимодействие с авиаперевозчиками, круизными компаниями, восстановить информационное взаимодействие, предложить новые пакетные туры", — сказал гебернатор.
Он отметил, что сейчас сложно делать какие-то временные прогнозы, все зависит от эпидемиологической обстановки как в целом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так и в близлежащих приграничных регионах.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта, с 30 апреля - масочный режим. Режим повышенной готовности в крае продлен до 15 июня. С 26 мая начался первый этап снятия ограничений: разрешены занятия спортом на улице, работа ряда магазинов и предприятий, прогулки и экскурсии небольшими группами. В июне при нормализации эпидобстановки планируется разрешить работу открытых площадок, веранд и гостиниц категории три звезды и выше.
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