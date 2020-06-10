Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине

"Представители УПЦ МП заявили, но не представили доказательств того, что Православная церковь Украины осуществляла "рейдерские атаки", обманывая и обкрадывая прихожан, используя аналогичное название. Продолжались сообщения о том, что, как описывали некоторые СМИ и политические обозреватели, радикальные группы, физически нападали на сторонников УПЦ МП и оказывали на них давление, а также совершающие акты вандализма в отношении имущества УПЦ МП и священников УПЦ МП, которые мешали прихожанам перейти в ПЦУ", - говорится в докладе.