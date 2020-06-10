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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200610/1572766333.html
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
2020-06-10T17:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
тернопольская область
сша
украина
в мире
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то есть притеснения православных христиан они не видят, а притеснение экстремистов "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* их возмущает?
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тернопольская область
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, тернопольская область, сша, украина, в мире

Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине

17:40 10.06.2020
844
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости. Госдепартамент США в среду опубликовал ежегодный доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году, в котором назвал бездоказательными утверждения о притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стране.
В декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины (так называемая "Православная церковь Украины" - ПЦУ) произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Каноническая Украинская православная церковь, РПЦ и целый ряд других поместных православных церквей в мире не признают ее.
Глава Украинской автокефальной церкви митрополит Мефодий (Кудряков)
14 августа 2019, 14:05Религия и мировоззрение
На Украине реорганизовали неканоническую автокефальную православную церковь
"Представители УПЦ МП заявили, но не представили доказательств того, что Православная церковь Украины осуществляла "рейдерские атаки", обманывая и обкрадывая прихожан, используя аналогичное название. Продолжались сообщения о том, что, как описывали некоторые СМИ и политические обозреватели, радикальные группы, физически нападали на сторонников УПЦ МП и оказывали на них давление, а также совершающие акты вандализма в отношении имущества УПЦ МП и священников УПЦ МП, которые мешали прихожанам перейти в ПЦУ", - говорится в докладе.
В ведомстве приводят некоторые примеры подобных столкновений.
"В марте представители группировки "Правый сектор"*, обычно характеризуемой как насильственная радикальная группировка, как сообщается, толкнули и, возможно, ударили прихожан УПЦ МП во время потасовки между членами ПЦУ и УПЦ МП возле церкви УПЦ МП в Гнездичном Тернопольской области. Лидеры УПЦ МП обвинили новообразованную ПЦУ в захвате храмов, принадлежащих УПЦ МП; ПЦУ ответила, что передачу принадлежности инициировали прихожане, а не ПЦУ", - описывает конфликт госдепартамент.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьТернопольская областьСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
то есть притеснения православных христиан они не видят, а притеснение экстремистов "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* их возмущает?
10 июня, 18:10
Павел
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