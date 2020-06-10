https://ria.ru/20200610/1572766333.html
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
2020-06-10T17:40
2020-06-10T17:40
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
тернопольская область
сша
украина
в мире
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Павел
то есть притеснения православных христиан они не видят, а притеснение экстремистов "Свидетели Иеговы"* и "Хизб ут-Тахрир"* их возмущает?
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, тернопольская область, сша, украина, в мире
ВАШИНГТОН, 10 июн – РИА Новости.
Госдепартамент США
в среду опубликовал ежегодный доклад о соблюдении свободы вероисповедания в мире в 2019 году, в котором назвал бездоказательными утверждения о притеснении Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в стране.
В декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины
(так называемая "Православная церковь Украины" - ПЦУ) произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Каноническая Украинская православная церковь, РПЦ
и целый ряд других поместных православных церквей в мире не признают ее.
"Представители УПЦ МП заявили, но не представили доказательств того, что Православная церковь Украины осуществляла "рейдерские атаки", обманывая и обкрадывая прихожан, используя аналогичное название. Продолжались сообщения о том, что, как описывали некоторые СМИ и политические обозреватели, радикальные группы, физически нападали на сторонников УПЦ МП и оказывали на них давление, а также совершающие акты вандализма в отношении имущества УПЦ МП и священников УПЦ МП, которые мешали прихожанам перейти в ПЦУ", - говорится в докладе.
В ведомстве приводят некоторые примеры подобных столкновений.
"В марте представители группировки "Правый сектор"*, обычно характеризуемой как насильственная радикальная группировка, как сообщается, толкнули и, возможно, ударили прихожан УПЦ МП во время потасовки между членами ПЦУ и УПЦ МП возле церкви УПЦ МП в Гнездичном Тернопольской области
. Лидеры УПЦ МП обвинили новообразованную ПЦУ в захвате храмов, принадлежащих УПЦ МП; ПЦУ ответила, что передачу принадлежности инициировали прихожане, а не ПЦУ", - описывает конфликт госдепартамент.
*Запрещенная в России экстремистская организация.