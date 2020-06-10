ЦБ назвал пять самых популярных схем обмана москвичей в период пандемии

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Банк России предупредил об активизации финансовых мошенников в Банк России предупредил об активизации финансовых мошенников в Москве и области в период пандемии, а также обнародовал наиболее популярные схемы злоумышленников, среди которых есть и новые, например обещания получить кредитные каникулы, а также предложения выгодного вложения в акции, сообщает регулятор в среду.

Эпидемия коронавируса затронула все сферы жизни москвичей и жителей Московской области . На фоне продолжительной изоляции, временного снижения доходов, постоянно меняющейся новостной повестки активизировались разного рода финансовые мошенники, отмечает ЦБ

"Нелегальные кредиторы, строители финансовых пирамид и нелегальные форексеры, "раздолжнители" и разного рода посредники обманывают граждан, предлагая свои услуги, маскируясь под легальные компании и применяя другие уловки", — указывает ЦБ.

"Раздолжнители" и черные кредиторы

ЦБ еще в начале мая предупредил, что после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, может быть всплеск предложений от "раздолжнителей". Они, например, объясняют, что могут выкупить долг "по оптовой цене", оказать юридическую помощь либо просто договориться с кредитором или коллекторами, используя некие связи, раскрывает их схемы ЦБ.

"Либо ("раздолжнители". — Прим. ред.) вводят в заблуждение, обещая получить кредитные каникулы для заемщика, не объясняя их механизма, что это не полное списание долга. Получив деньги за услугу, "раздолжнитель" может бесследно исчезнуть, а даже если он и возьмется за некие переговоры с кредитором, то может быть потеряно время и гражданину, помимо кредита, будет необходимо оплатить пени и штрафы", — указывает ЦБ.

Также в столичном регионе активизировались нелегальные кредиторы. "Пользуясь тем, что у многих людей снизились доходы, мошенники предлагают потенциальным клиентам "деньги без справок и поручительств". Подобной нелегальной деятельностью, не имея соответствующего разрешения, занимаются ООО, ИП и даже физлица", — сообщает ЦБ.

Злоумышленники нередко маскируются под легальные организации, чтобы вводить граждан в заблуждение. Например, работают в одном офисе с ломбардом, но заключают договоры по предоставлению денег от ИП, выдают займы под вывеской комиссионного магазина, что делать запрещено. "Обращаясь к нелегалам, люди могут столкнуться с тем, что мошенники завышают процент по займу, не исполняют своих обязательств, могут организовать подлог документов, лишив должника имущества, а также в случае просрочки могут применять агрессивные противозаконные методы взысканий", — объясняет начальник отдела противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Евгений Балычев.

Нелегальные форексеры

В интернете также активизировались нелегальные форекс-дилеры. Чаще всего эти компании зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок, сообщает ЦБ. Мошенники предлагают либо пройти обучение игре на бирже, либо даже освоить профессию трейдера, создают программы, имитирующие показатели рынка с динамичными графиками, таблицами.

По данным регулятора, жертвы таких мошенников долгое время находятся в заблуждении, считая, что они действительно "играют" на рынке, продолжая отдавать средства на обучение. "Усиление деятельности таких нелегалов связано с периодом самоизоляции, когда граждане стали проводить больше времени в интернете, замечать и чаще откликаться на подобную рекламу. Кроме того, подобные компании заманивают клиентов под благовидным предлогом, обещая обучение на финансовом рынке", — поясняет Балычев.

Он обращает внимание, что сейчас разрешение Банка России на осуществление деятельности на рынке форекс имеют всего четыре организации, эти сведения можно проверить на официальном сайте регулятора.

Финансовые пирамиды и посредники

"Подстроились под информационную повестку и некоторые компании с признаками финансовых пирамид. Например, они предлагают вложить деньги в "портфель акций", который якобы специально подобран для успешной торговли на фоне коронавируса: сюда входят и медицинские компании, и "китайские индексы", и акции авиакомпаний", — сообщает ЦБ.

Кроме того, все так же актуальны сайты и платформы, предлагающие "заработать" на криптовалютах, технологических инновациях, сельском хозяйстве. Стоит иметь в виду, что покупать акции и присутствовать на бирже граждане могут только через легальных брокеров, чей список размещен на сайте ЦБ.

Регулятор обращает внимание и на активность разного рода финансовых посредников. Они предлагают за деньги добиться одобрения кредита либо проанализировать или даже "внести правки" в кредитную историю, гарантируя выдачу кредита или займа.

На финансовом рынке существуют легальные кредитные брокеры, но стоит четко осознавать, какие именно услуги они предлагают. Обычно их сфера ответственности ограничена сбором информации и документов, а гарантировать получение кредита они точно не могут, предупреждает ЦБ.