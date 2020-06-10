Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200610/1572765941.html
Защита оспаривает третью экспертизу по делу Серебренникова
2020-06-10T17:35
культура
софья апфельбаум
дело кирилла серебренникова
алексей малобродский
седьмая студия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
кирилл серебренников
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572278763_0:196:3082:1930_1200x0_80_0_0_7f0e78c75592d94eb9026d4378788aa8.jpg
https://ria.ru/20200605/1572541855.html
https://ria.ru/20200217/1564866459.html
2
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572765941.html?chat_room_id=1572765941
Новости
ru-RU
245
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572278763_0:196:3082:1930_1200x0_80_0_0_7f0e78c75592d94eb9026d4378788aa8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572278763_248:0:2977:2047_1200x0_80_0_0_ef1d6f85c44e103208c048647b02a812.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572278763_589:0:2636:2047_1200x0_80_0_0_5f6231a3d6cb4760465c1b549b20a371.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
софья апфельбаум, дело кирилла серебренникова, алексей малобродский, седьмая студия, следственный комитет россии (ск рф), министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), кирилл серебренников, москва, происшествия

Защита оспаривает третью экспертизу по делу Серебренникова

17:35 10.06.2020
245
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРежиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу "Седьмой студии"
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита продолжает оспаривать проведенную по делу режиссера Кирилла Серебренникова экспертизу, которая сочла похищенными 128 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Экспертами допущен ряд критических ошибок ... не учтен ряд мероприятий, прошу исключить экспертизу как недопустимое доказательство", - сказала подсудимая Софья Апфельбаум.
С критикой экспертизы выступило несколько адвокатов и подсудимых. По их мнению, эксперты были недостаточно образованы для оценки мультижанрового проекта, основывали свои выводы на нормативных актах, утративших силу, умышленно занизили стоимость проекта. По словам Апфельбаум, эксперт вышла за пределы компетенции - оценила разговор Серебренникова с занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым, по итогам которого он дал поручение выделить деньги. Также, отметила подсудимая, она заявила, что проект "финансировался очень щедро", а театры с традиционным репертуаром не получают такой поддержки.
По ее словам, эксперт использует фразу "залетные птицы", основывает выводы на скромных костюмах, оценивает как слабый спектакль, получивший "Золотую маску", сравнивает расходы давно действующих театров и создаваемого с нуля проекта, не учитывает ряд показов, лекций, выставок и других мероприятий.
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы
5 июня, 19:04Культура
Суд отказался отвести экспертов по делу Серебренникова
Взамен защита предложила заключения пяти более титулованных специалистов. Суд приобщил их к делу, но оценку даст позднее.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта. Третья посчитала посчитала ущерб в 128 миллионов рублей.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
Режиссер Кирилл Серебренников
17 февраля, 12:14
Дополнительное время потребовалось на экспертизу дела Серебренникова
1000316
Обсудить 2
КультураСофья АпфельбаумДело Кирилла СеребренниковаАлексей МалобродскийСедьмая студияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Кирилл СеребренниковМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Ефремов совершил ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения
Актер Михаил Ефремов
Поплавская назвала виновных в пьянстве Ефремова
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В семье погибшего в аварии с Ефремовым произошла еще одна трагедия
Актер Алексей Панин
Панин рассказал, как попал в "пьяное" ДТП в центре Москвы
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач Коммунарки привез в Дагестан партию лекарств против COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния