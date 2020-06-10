Защита оспаривает третью экспертизу по делу Серебренникова

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Защита продолжает оспаривать проведенную по делу режиссера Кирилла Серебренникова экспертизу, которая сочла похищенными 128 миллионов рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
"Экспертами допущен ряд критических ошибок ... не учтен ряд мероприятий, прошу исключить экспертизу как недопустимое доказательство", - сказала подсудимая Софья Апфельбаум.
С критикой экспертизы выступило несколько адвокатов и подсудимых. По их мнению, эксперты были недостаточно образованы для оценки мультижанрового проекта, основывали свои выводы на нормативных актах, утративших силу, умышленно занизили стоимость проекта. По словам Апфельбаум, эксперт вышла за пределы компетенции - оценила разговор Серебренникова с занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым, по итогам которого он дал поручение выделить деньги. Также, отметила подсудимая, она заявила, что проект "финансировался очень щедро", а театры с традиционным репертуаром не получают такой поддержки.
По ее словам, эксперт использует фразу "залетные птицы", основывает выводы на скромных костюмах, оценивает как слабый спектакль, получивший "Золотую маску", сравнивает расходы давно действующих театров и создаваемого с нуля проекта, не учитывает ряд показов, лекций, выставок и других мероприятий.
Взамен защита предложила заключения пяти более титулованных специалистов. Суд приобщил их к делу, но оценку даст позднее.
На проект "Платформа", реализованный "Седьмой студией", было выделено 216 миллионов рублей. Когда за дело взялся СК, первая экспертиза оценила ущерб в 133 миллиона рублей, вторая установила, что подсудимые наоборот, сэкономил деньги Минкульта. Третья посчитала посчитала ущерб в 128 миллионов рублей.
По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкульта Софья Апфельбаум похитили 133 из 214 миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа". По данным следствия, бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова уничтожила часть бухгалтерских документов.
17 февраля, 12:14Дополнительное время потребовалось на экспертизу дела Серебренникова