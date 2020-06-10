Защита оспаривает третью экспертизу по делу Серебренникова

С критикой экспертизы выступило несколько адвокатов и подсудимых. По их мнению, эксперты были недостаточно образованы для оценки мультижанрового проекта, основывали свои выводы на нормативных актах, утративших силу, умышленно занизили стоимость проекта. По словам Апфельбаум, эксперт вышла за пределы компетенции - оценила разговор Серебренникова с занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым, по итогам которого он дал поручение выделить деньги. Также, отметила подсудимая, она заявила, что проект "финансировался очень щедро", а театры с традиционным репертуаром не получают такой поддержки.