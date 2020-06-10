В Самаре военных переоденут в форму красноармейцев для парада Победы

САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Военнослужащих из трех регионов переоденут в форму времен Великой Отечественной войны для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня в Самаре, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.

"Для парада Победы в Самаре военнослужащих из трех регионов переоденут в форму времен Великой Отечественной войны. Форма будет выдана с вещевых складов Центрального военного округа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в форме пехотинцев пройдут военнослужащие из Оренбургской области, в форме летчиков - военнослужащие из Самарской области, в форме моряков - военнослужащие из Удмуртии. Каждый расчет будет состоять из 31 военнослужащего, каждый из них будет нести в руках легендарные винтовки Мосина и пистолеты-пулеметы Шпагина. Отмечается, что парадные расчеты в раритетной форме пройдут сразу после знаменной группы.

Всего в параде Победы в Самаре примут участие около 1,7 тысячи военнослужащих Центрального военного округа и других силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, 14 вертолетов и самолетов.