https://ria.ru/20200610/1572765808.html
В Самаре военных переоденут в форму красноармейцев для парада Победы
2020-06-10T17:34
2020-06-10T17:34
75 лет великой победы
самара
самарская область
оренбургская область
общество
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самара, самарская область, оренбургская область, общество
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Военнослужащих из трех регионов переоденут в форму времен Великой Отечественной войны для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня в Самаре, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.
"Для парада Победы в Самаре военнослужащих из трех регионов переоденут в форму времен Великой Отечественной войны. Форма будет выдана с вещевых складов Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в форме пехотинцев пройдут военнослужащие из Оренбургской области, в форме летчиков - военнослужащие из Самарской области, в форме моряков - военнослужащие из Удмуртии. Каждый расчет будет состоять из 31 военнослужащего, каждый из них будет нести в руках легендарные винтовки Мосина и пистолеты-пулеметы Шпагина. Отмечается, что парадные расчеты в раритетной форме пройдут сразу после знаменной группы.
Всего в параде Победы в Самаре примут участие около 1,7 тысячи военнослужащих Центрального военного округа и других силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, 14 вертолетов и самолетов.
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к параду подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания, все участники тренировок находятся под наблюдением военных медиков, личный состав обеспечен перчатками, медицинскими масками и антисептиками.