Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200610/1572765808.html
В Самаре военных переоденут в форму красноармейцев для парада Победы
2020-06-10T17:34
75 лет великой победы
самара
самарская область
оренбургская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154863/99/1548639947_0:0:1501:845_1200x0_80_0_0_e1a2da8b7a7516857b2337d134da90d2.jpg
https://ria.ru/20200610/1572748444.html
1
самара
самарская область
оренбургская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572765808.html?chat_room_id=1572765808
Новости
ru-RU
90
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/154863/99/1548639947_0:0:1501:845_1200x0_80_0_0_e1a2da8b7a7516857b2337d134da90d2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/154863/99/1548639947_0:0:1333:1000_1200x0_80_0_0_da642b65561e9dc02689ea5e5a8618d5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154863/99/1548639947_135:0:1135:1000_1200x0_80_0_0_07ddb331a551f0084a7ec6b174d350ed.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самара, самарская область, оренбургская область, общество

В Самаре военных переоденут в форму красноармейцев для парада Победы

17:34 10.06.2020
90
© РИА Новости / Алексей ФилипповОНФ добивается расширения "зеленого щита" Самары
ОНФ добивается расширения зеленого щита Самары
© РИА Новости / Алексей Филиппов
САМАРА, 10 июн - РИА Новости. Военнослужащих из трех регионов переоденут в форму времен Великой Отечественной войны для участия в параде Победы, который пройдет 24 июня в Самаре, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа.
"Для парада Победы в Самаре военнослужащих из трех регионов переоденут в форму времен Великой Отечественной войны. Форма будет выдана с вещевых складов Центрального военного округа", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в форме пехотинцев пройдут военнослужащие из Оренбургской области, в форме летчиков - военнослужащие из Самарской области, в форме моряков - военнослужащие из Удмуртии. Каждый расчет будет состоять из 31 военнослужащего, каждый из них будет нести в руках легендарные винтовки Мосина и пистолеты-пулеметы Шпагина. Отмечается, что парадные расчеты в раритетной форме пройдут сразу после знаменной группы.
Всего в параде Победы в Самаре примут участие около 1,7 тысячи военнослужащих Центрального военного округа и других силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, 14 вертолетов и самолетов.
Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к параду подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания, все участники тренировок находятся под наблюдением военных медиков, личный состав обеспечен перчатками, медицинскими масками и антисептиками.
Смотровая площадка на небоскребе Высоцкий в Екатеринбурге
Вчера, 14:37
Парад Победы в Екатеринбурге может пройти без зрителей
641001
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыСамараСамарская областьОренбургская областьОбщество
Рекомендуем
Истребители Су-35С пилотажной группы Соколы России
В Карелии экипажи истребителей Су-35С проводят учения с пусками ракет
Президент РФ Владимир Путин
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусом
Майк Помпео
Помпео анонсировал начало стратегического диалога США с Ираком
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Швыдкой надеется, что частные культурные институции получат господдержку
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием в Мещанском суде Москвы по делу Седьмой студии
Защита оспаривает третью экспертизу по делу Серебренникова
Внесение наличных денег в банкомат
Мурманское пароходство погасило долг по зарплате в 14 миллионов рублей
Судейский молоток
Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность возобновления межливийского диалога
Панголин
В Китае панголинов больше не будут использовать в традиционной медицине
Словарь Merriam-Webster
Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Китай в преследовании верующих
Девушка на одной из улиц в Москве во время дождя
В Москве в среду выпало около 20 миллиметров осадков
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу
Ситуация в Ливии
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко
Путин пожелал губернатору Ленинградской области успехов на выборах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния