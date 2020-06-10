https://ria.ru/20200610/1572765467.html
Мурманское пароходство погасило долг по зарплате в 14 миллионов рублей
2020-06-10T17:29
2020-06-10T17:29
мурманское морское пароходство
мурманская область
происшествия
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мурманское морское пароходство, мурманская область, происшествия
МУРМАНСК, 10 июн - РИА Новости. Мурманское морское пароходство после вмешательства транспортной прокуратуры погасило задолженность по зарплате в 14 миллионов рублей перед работниками, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
"Мурманская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, что перед работниками акционерного общества "Мурманское морское пароходство
" образовалась задолженность на сумму более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, в целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла представление руководителю предприятия, в отношении организации и директора возбудила дела об административных правонарушениях по статье о нарушении трудового законодательства.
"Сегодня (в среду) благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по оплате труда полностью погашена", - сообщили в ведомстве.
В марте этого года арбитражный суд Мурманской области
по заявлению московского ООО "Урал Логистика" ввел начальную процедуру банкротства - наблюдение - в отношении "Мурманского морского пароходства", которое испытывает серьезные финансовые трудности.