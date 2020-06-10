Мурманское пароходство погасило долг по зарплате в 14 миллионов рублей

МУРМАНСК, 10 июн - РИА Новости. Мурманское морское пароходство после вмешательства транспортной прокуратуры погасило задолженность по зарплате в 14 миллионов рублей перед работниками, сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.

"Мурманская транспортная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства и установила, что перед работниками акционерного общества " Мурманское морское пароходство " образовалась задолженность на сумму более 14 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла представление руководителю предприятия, в отношении организации и директора возбудила дела об административных правонарушениях по статье о нарушении трудового законодательства.

"Сегодня (в среду) благодаря вмешательству прокуратуры задолженность по оплате труда полностью погашена", - сообщили в ведомстве.