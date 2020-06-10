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В ОБСЕ отметили прогресс в согласовании участков отвода сил в Донбассе
2020-06-10T17:29
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донецкая народная республика, париж, берлин (город), в мире

В ОБСЕ отметили прогресс в согласовании участков отвода сил в Донбассе

17:29 10.06.2020
480
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе отметил прогресс в согласовании новых участков отвода сил, определены два из трех возможных участков, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В среду проходит заседание контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Во вторник прошли переговоры ее рабочих подгрупп.
"Координатор от ОБСЕ отметил, что в рамках выполнения поручения лидеров "нормандского формата" в части согласования трех новых участков наметился определенный прогресс и можно говорить о достигнутом понимании между сторонами по двум возможным участкам в районе населенных пунктов Петровка (ЛНР) и Григоровка (ДНР), осталось определить третий", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаПарижБерлин (город)В мире
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