В ОБСЕ отметили прогресс в согласовании участков отвода сил в Донбассе

ДОНЕЦК, 10 июн - РИА Новости. Координатор от ОБСЕ на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе отметил прогресс в согласовании новых участков отвода сил, определены два из трех возможных участков, сообщили в среду в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В среду проходит заседание контактной группы по Донбассу в формате видеоконференции. Во вторник прошли переговоры ее рабочих подгрупп.
"Координатор от ОБСЕ отметил, что в рамках выполнения поручения лидеров "нормандского формата" в части согласования трех новых участков наметился определенный прогресс и можно говорить о достигнутом понимании между сторонами по двум возможным участкам в районе населенных пунктов Петровка (ЛНР) и Григоровка (ДНР), осталось определить третий", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
На первом за три года саммите стран "нормандской четверки", который прошел в Париже 9 декабря 2019 года, стороны приняли совместное коммюнике и договорились встретиться через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе. В документе, в частности, подчеркнуто, что необходимо развести силы в трех новых точках в Донбассе.