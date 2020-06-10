МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу (вдыханию бытового газа), большинство присутствующих на заседании депутатов проголосовали за проекты законов, лишь один выступил против, передает корреспондент РИА Новости.

В первом и окончательном чтении приняли проект закона "Об установлении ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд, и о внесении изменений в отдельные законы города Москвы", а также проект постановления Мосгордумы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".

После разбора поправок редактор законопроекта депутат Кирилл Щитов отметил, что поправка об исключении из проекта запрета продажи опасных товаров несовершеннолетним, предложенная депутатом Михаилом Тимоновым, была отклонена, так как она противоречит основному смыслу законопроекта. Он отметил, что эту норму убрали из московского закона, так как не вправе были ее вводить, но в федеральном она должна остаться.

"Из московского закона мы убрали эту норму. Но в федеральный мы включили эту норму... Я считаю, что бороться надо комплексно... Помимо профилактики и других мер, важная мера - ограничение доступности", - сказал Щитов.

После соответствующих голосований, данный законопроект был принят окончательно.

Проект о внесении изменений в закон об основных гарантиях прав ребенка и закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, был принят только в первом чтении, к нему поступили поправки.

Ранее комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике рекомендовала столичному парламенту принять пакет законопроектов, направленных против распространения сниффинга.