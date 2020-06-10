Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572765089.html
Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу
2020-06-10T18:33
россия
кирилл щитов
московская городская дума
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_0:317:3076:2047_1200x0_80_0_0_639ca379905af8099f9d329433800dba.jpg
https://ria.ru/20200212/1564599526.html
россия
москва
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572765089.html?chat_room_id=1572765089
Новости
ru-RU
536
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_0:317:3076:2047_1200x0_80_0_0_639ca379905af8099f9d329433800dba.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_347:0:3076:2047_1200x0_80_0_0_88cd634a1f55f83cc62efe31dbfa504c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155635/24/1556352461_978:0:3025:2047_1200x0_80_0_0_292f107eee5a31c2c29fb484e9f5d36f.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кирилл щитов, московская городская дума, москва, общество

Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу

17:24 10.06.2020 (обновлено: 18:33 10.06.2020)
536
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу (вдыханию бытового газа), большинство присутствующих на заседании депутатов проголосовали за проекты законов, лишь один выступил против, передает корреспондент РИА Новости.
В первом и окончательном чтении приняли проект закона "Об установлении ограничения в сфере розничной продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд, и о внесении изменений в отдельные законы города Москвы", а также проект постановления Мосгордумы "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях".
Зажигалки
12 февраля, 15:26Ямало-Ненецкий автономный округ
Опыт Ямала по борьбе со сниффингом ляжет в основу федерального проекта
После разбора поправок редактор законопроекта депутат Кирилл Щитов отметил, что поправка об исключении из проекта запрета продажи опасных товаров несовершеннолетним, предложенная депутатом Михаилом Тимоновым, была отклонена, так как она противоречит основному смыслу законопроекта. Он отметил, что эту норму убрали из московского закона, так как не вправе были ее вводить, но в федеральном она должна остаться.
"Из московского закона мы убрали эту норму. Но в федеральный мы включили эту норму... Я считаю, что бороться надо комплексно... Помимо профилактики и других мер, важная мера - ограничение доступности", - сказал Щитов.
После соответствующих голосований, данный законопроект был принят окончательно.
Проект о внесении изменений в закон об основных гарантиях прав ребенка и закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, был принят только в первом чтении, к нему поступили поправки.
Ранее комиссия Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике рекомендовала столичному парламенту принять пакет законопроектов, направленных против распространения сниффинга.
Как рассказал глава комиссии Кирилл Щитов, документы должны решить следующие задачи: разработать профилактические программы в Москве, запретить пропаганду сниффинга, снизить доступность данной категории товаров. Также предлагается повысить ответственность для взрослых, по чьей вине ребенок стал сниффером – в федеральном кодексе закрепить ответственность за продажу этой категории товаров и в московском кодексе включить норму, согласно которой вовлечение несовершеннолетних в процесс употребления сжиженных углеводородных газов путем вдыхания является административным правонарушением и влечет наложение штрафов.
1300153
Обсудить 0
РоссияКирилл ЩитовМосковская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Посетитель в защитной маске в парикмахерской
Запись в московские салоны красоты на июнь почти заполнена
Автобус в Москве
В Москве заработали все виды проездных
Здание Московской городской Думы
Мосгордуме рекомендовали принять проекты о противодействии сниффингу
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Судейский молоток
Суд оправдал владельца пристани по делу о гибели 11 человек на Волге
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган подтвердили настрой на дальнейшее сотрудничество
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп обвинил Россию в преследовании Хизб ут-Тахрир*
Единый государственный экзамен
"Родительский комитет" поддержал идею пересдачи ЕГЭ сразу, а не через год
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Автомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Бразилии чиновника заподозрили в коррупции после закупки аппаратов ИВЛ
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Профессор раскрыла поразительные особенности коронавируса
Зал судебных заседаний
Мурманская экс-чиновница отсудила деньги у семьи сбитого ею ребенка
Президент Украины Владимир Зеленский
Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния