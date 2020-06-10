Турция отвергла "каирскую инициативу" по Ливии

АНКАРА, 10 июн – РИА Новости. "Каирская инициатива" по ливийскому урегулированию неубедительна и неискренна, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
В субботу в Каире состоялась встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
"Это неубедительно и неискренне. Усилия в Каире по прекращению огня были мертворожденными. Соглашение о перемирии должно было быть подписано на таких площадках, как Москва или Берлин, где (участники конфликта) собрались вместе. Призыв к прекращению огня для спасения Хафтара не кажется нам искренним и заслуживающим доверия", - заявил турецкий Чавушоглу в интервью газете Hürriyet.
По его словам, Хафтар не только уклонился от подписания соглашения о прекращении огня в Москве и Берлине, но и "усилил свою агрессивность". Теперь же, после недавних военных успехов сил Правительства национального согласия Ливии, он начал призывать к прекращению огня, добавил глава МИД Турции.
"В ближайшие дни мы проведем переговоры с россиянами по Ливии… Если будет достигнут консенсус на платформе под эгидой ООН, то такое прекращение огня будет заслуживающим доверия и постоянным", - сказал турецкий министр.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган 10 июня обсудили по телефону ситуацию в Ливии.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.