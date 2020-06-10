В Бразилии чиновника заподозрили в коррупции после закупки аппаратов ИВЛ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 10 июн - РИА Новости. Федеральная полиция Бразилии расследует возможные коррупционные нарушения при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) правительством бразильского штата Пара и его губернатора Элдера Барбалью.
Согласно полиции, региональное правительство заплатило 50,4 миллиона реалов (10,3 миллиона долларов США) для поставки партии аппаратов ИВЛ. Контракт был заключен без объявления тендера, что разрешено законом во время пандемии. Однако прибывшие с опозданием аппараты оказались непригодными для лечения больных COVID-19 и были возвращены компании-производителю.
"Полиция проверит существование мошеннической схемы при покупке аппаратов ИВЛ правительством штата Пара", - говорится в заявлении правоохранителей.
Сам губернатор заявил в Twitter, что все потраченные средства уже возвращены в госбюджет. Он также отрицает дружеские связи с бизнесменом, которому было заказано оборудование.
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