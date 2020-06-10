Российские специалисты на космодроме Куру осмотрели "Фрегат"

Модуль с европейскими спутниковыми аппаратами O3b во время его установки на ракету-носитель "Союз-СТ-Б" с разгонным блоком "Фрегат-МТ" на стартовом столе космодрома Куру во Французской Гвиане

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане осмотрели разгонный блок "Фрегат", в котором возникла утечка токсичного топлива, предприятие-изготовитель проведет расследование нештатной ситуации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. Для устранения проблемы было решено отправить специалистов из России, которые прибыли туда 6 июня.

"Восьмого июня группа специалистов НПО Лавочкина приступила к работе по определению причин обнаружения паров окислителя в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане. В первый день проведен внешний осмотр "Фрегата" и предварительно определен дальнейший объем необходимых операций", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".

По его словам, данные, полученные по результатам осмотра, "уже направлены в НПО Лавочкина для дальнейшего анализа и выработки комплекса мероприятий по исследованию причин возникновения нештатной ситуации".

Собеседник агентства добавил, что для оценки ситуации с "Фрегатом" привлечены специалисты, обладающие всеми необходимыми компетенциями и допусками для обеспечения работ в особых условиях. "Все работы проводятся в строгом соответствии с техникой безопасности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований ВОЗ ", - добавил он.

Данный "Фрегат" предназначен для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ-А" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт первоначально планировался в марте, но был отложен на октябрь из-за другой проблемы с "Фрегатом" и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса. В результате специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из "Фрегата" и в конце апреля возвратились на родину.