Российские специалисты на космодроме Куру осмотрели "Фрегат"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Российские специалисты на космодроме Куру во Французской Гвиане осмотрели разгонный блок "Фрегат", в котором возникла утечка токсичного топлива, предприятие-изготовитель проведет расследование нештатной ситуации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Ранее представитель пресс-службы "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру. Для устранения проблемы было решено отправить специалистов из России, которые прибыли туда 6 июня.
"Восьмого июня группа специалистов НПО Лавочкина приступила к работе по определению причин обнаружения паров окислителя в месте хранения разгонного блока "Фрегат" на космодроме Куру во Французской Гвиане. В первый день проведен внешний осмотр "Фрегата" и предварительно определен дальнейший объем необходимых операций", - сказал представитель пресс-службы "Роскосмоса".
По его словам, данные, полученные по результатам осмотра, "уже направлены в НПО Лавочкина для дальнейшего анализа и выработки комплекса мероприятий по исследованию причин возникновения нештатной ситуации".
Собеседник агентства добавил, что для оценки ситуации с "Фрегатом" привлечены специалисты, обладающие всеми необходимыми компетенциями и допусками для обеспечения работ в особых условиях. "Все работы проводятся в строгом соответствии с техникой безопасности и с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований ВОЗ", - добавил он.
Данный "Фрегат" предназначен для запуска на ракете-носителе "Союз-СТ-А" спутника ОАЭ Falcon Eye-2. Старт первоначально планировался в марте, но был отложен на октябрь из-за другой проблемы с "Фрегатом" и временного закрытия космодрома Куру по причине пандемии коронавируса. В результате специалисты НПО имени Лавочкина слили топливо из "Фрегата" и в конце апреля возвратились на родину.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".