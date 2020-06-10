Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек после слов украинского президента Владимира Зеленского заявил, что украинским властям должно быть стыдно за бездарное управление полуостровом, но усомнился, что для признания этого у Киева найдется "хоть капля смелости".
Зеленский ранее сказал изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
"Думаю, что когда пройдёт у официального Киева синдром майданной истерии, вот тогда им будет стыдно за то, что так бездарно и наплевательски управляли полуостровом в течение 23 лет. В том числе в результате этого крымчане подавляющим большинством проголосовали за возвращение домой в Россию. Но найдётся ли у украинских руководителей хоть капля смелости потом признать этот факт - сомневаюсь", - сказал Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".