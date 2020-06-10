Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572764693.html
Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева
2020-06-10T17:53
россия
руслан бальбек
владимир зеленский
республика крым
севастополь
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_be63ac9e074ad30255a916c67ae0844c.jpg
https://ria.ru/20200610/1572760415.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200528/1572144955.html
Пожившие в эпоху Гласности понимают, что бальбеки теперь говорят то, что хочет президент России. Давайте быть по возможности честными
102
Разве это российский народ аннексировал Крым? Почему мне лично должно быть за это стыдно? Референдум, если он был, то всяко не в России, а в Крыму. На тот момент в Украине.
95
15
россия
республика крым
севастополь
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572764693.html?chat_room_id=1572764693
Новости
ru-RU
16104
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_be63ac9e074ad30255a916c67ae0844c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_228:0:2959:2048_1200x0_80_0_0_5de0f30e400b9069ae45daaf4b0b062a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571728950_569:0:2617:2048_1200x0_80_0_0_5f080b20e6b8edee6575cddbce3605f3.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, руслан бальбек, владимир зеленский, республика крым, севастополь, украина, политика

Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева

17:21 10.06.2020 (обновлено: 17:53 10.06.2020)
16104
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек после слов украинского президента Владимира Зеленского заявил, что украинским властям должно быть стыдно за бездарное управление полуостровом, но усомнился, что для признания этого у Киева найдется "хоть капля смелости".
Зеленский ранее сказал изданию "Украинская правда", что Крым вернется под контроль Киева, а российскому народу через несколько лет станет стыдно.
Наталья Поклонская
Вчера, 16:32
Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине
"Думаю, что когда пройдёт у официального Киева синдром майданной истерии, вот тогда им будет стыдно за то, что так бездарно и наплевательски управляли полуостровом в течение 23 лет. В том числе в результате этого крымчане подавляющим большинством проголосовали за возвращение домой в Россию. Но найдётся ли у украинских руководителей хоть капля смелости потом признать этот факт - сомневаюсь", - сказал Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Регионы России. Крым
28 мая, 21:30
На Украине составили очередной план по "возвращению" Крыма
286141230336
Обсудить 15
РоссияРуслан БальбекВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Пожившие в эпоху Гласности понимают, что бальбеки теперь говорят то, что хочет президент России. Давайте быть по возможности честными
10 июня, 19:06
zzzeebra
59000043
Разве это российский народ аннексировал Крым? Почему мне лично должно быть за это стыдно? Референдум, если он был, то всяко не в России, а в Крыму. На тот момент в Украине.
10 июня, 18:59
zzzeebra
62020031
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Наталья Поклонская
Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин отреагировал на слова Зеленского о Крыме
Сотрудники спецназа во время учений
ФСБ предотвратила теракт на рынке в Симферополе
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков заявил, что в России нет олигархов
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Чай
Американский способ заваривания чая признали отвратительным
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп прокомментировал заявления о притеснении православных на Украине
Спецоперация по предотвращению теракта в Симферополе. Кадры ФСБ
Опубликовано видео задержания подозреваемых в подготовке теракта в Крыму
Дождь в Москве
Россиян предупредили об "арктическом вторжении"
Красная площадь в Москве
Песков назвал страны, которые подтвердили участие в параде Победы
Иван Охлобыстин
Охлобыстин высказался о пьяном ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния