Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева

"Думаю, что когда пройдёт у официального Киева синдром майданной истерии, вот тогда им будет стыдно за то, что так бездарно и наплевательски управляли полуостровом в течение 23 лет. В том числе в результате этого крымчане подавляющим большинством проголосовали за возвращение домой в Россию. Но найдётся ли у украинских руководителей хоть капля смелости потом признать этот факт - сомневаюсь", - сказал Бальбек РИА Новости.