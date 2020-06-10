Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200610/1572764586.html
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 20
2020-06-10T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_a7a4add4a2c0acde0a60dae8db2c10e6.jpg
воронежская область
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572764586.html?chat_room_id=1572764586
Новости
ru-RU
179
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1200x0_80_0_0_a7a4add4a2c0acde0a60dae8db2c10e6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1200x0_80_0_0_6bb4179d8816a818ce480fa1b93d01df.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1200x0_80_0_0_040b865a351628c23aaa6c7ff21b77b2.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская область, общество

В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 20

17:21 10.06.2020
179
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Воронежской области выросло до 20, сообщает правительство региона.
На утро среды в регионе коронавирус был подтвержден у 3527 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1739.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
"Воронежская область, 17:00 (мск), среда, 10 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 3 527. Выздоровели: 1 817. Умерли: 20", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня на протяжении трех дней регистрируется более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВоронежская областьОбщество
Рекомендуем
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Воронежской области выявили 242 новых случая заражения коронавирусом
Врач скорой помощи
В Ульяновской области рассказали о новых случаях коронавируса
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Вершинин обсудил с помощником главы МИД Ирана взаимодействие по Сирии
Автомобили полицейских в Рио-де-Жанейро, Бразилия
В Бразилии чиновника заподозрили в коррупции после закупки аппаратов ИВЛ
Вид на город Воронеж
В Воронеже в подъезде дома нашли новорожденную девочку
Врач обходит пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Минздрав Саратовской области рассказал о состоянии пациентов с COVID-19
Внесение наличных денег в банкомат
Мурманское пароходство погасило долг по зарплате в 14 миллионов рублей
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС
Польша с 13 июня откроет границы для граждан стран Евросоюза
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
В Сербии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом
Истребители Су-35С пилотажной группы Соколы России
В Карелии экипажи истребителей Су-35С проводят учения с пусками ракет
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Крыму осудили женщину за избиение сына кочергой
Президент Украины Владимир Зеленский
Бальбек оценил слова Зеленского о "возвращении" Крыма под контроль Киева
Автомобиль Прокуратуры России
Судмедэксперт в Подмосковье стал фигурантом дела о подлоге
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Мосгордума приняла пакет законопроектов по противодействию сниффингу
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Задержанные в Крыму террористы получат по заслугам, заявил Аксенов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния