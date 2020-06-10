https://ria.ru/20200610/1572764586.html
В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 20
2020-06-10T17:21
2020-06-10T17:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воронежская область
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воронежская область, общество
ВОРОНЕЖ, 10 июн - РИА Новости.
Число умерших пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией
в Воронежской области
выросло до 20, сообщает правительство региона.
На утро среды в регионе коронавирус был подтвержден у 3527 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1739.
"Воронежская область, 17:00 (мск), среда, 10 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 3 527. Выздоровели: 1 817. Умерли: 20", - говорится в сообщении.
В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня на протяжении трех дней регистрируется более 200 подтвержденных случаев COVID-19.
Население Воронежской области, по данным на 2020 год, составляет 2,3 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.