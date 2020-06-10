В Воронежской области число жертв коронавируса достигло 20

На утро среды в регионе коронавирус был подтвержден у 3527 человек. Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан, выздоровели 1739.

В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая. С 8 июня на протяжении трех дней регистрируется более 200 подтвержденных случаев COVID-19.