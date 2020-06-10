Вершинин обсудил с помощником главы МИД Ирана взаимодействие по Сирии

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Аскаром Хаджи развитие взаимодействия в рамках астанинского формата по Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор Вершинина и Хаджи состоялся 10 июня по инициативе иранской стороны.
"Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в рамках Астанинского формата по Сирии, включая ситуацию "на земле", оказание гуманитарного содействия, а также меры продвижения ведомого самими сирийцам при поддержке ООН политического процесса", - сообщили в министерстве.
Также были рассмотрены и поддержаны усилия спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по налаживанию контактов между противоборствующими сторонами по вопросам приостановки боевых действий и осуществления неотложных мер гуманитарного и социально-экономического характера в Йемене, добавили в МИД.