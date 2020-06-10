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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200610/1572764392.html
Вершинин обсудил с помощником главы МИД Ирана взаимодействие по Сирии
2020-06-10T17:18
война в сирии
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сергей вершинин
война в сирии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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Вершинин обсудил с помощником главы МИД Ирана взаимодействие по Сирии

17:18 10.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин во время встречи со старшим помощником министра иностранных дел по политическим вопросам Ирана Али Асгаром Хаджи в Москве. 10 июня 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Аскаром Хаджи развитие взаимодействия в рамках астанинского формата по Сирии, говорится в сообщении МИД РФ.
Телефонный разговор Вершинина и Хаджи состоялся 10 июня по инициативе иранской стороны.
"Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в рамках Астанинского формата по Сирии, включая ситуацию "на земле", оказание гуманитарного содействия, а также меры продвижения ведомого самими сирийцам при поддержке ООН политического процесса", - сообщили в министерстве.
Также были рассмотрены и поддержаны усилия спецпосланника генсекретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса по налаживанию контактов между противоборствующими сторонами по вопросам приостановки боевых действий и осуществления неотложных мер гуманитарного и социально-экономического характера в Йемене, добавили в МИД.
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