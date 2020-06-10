Вершинин обсудил с помощником главы МИД Ирана взаимодействие по Сирии

"Основное внимание было уделено развитию взаимодействия в рамках Астанинского формата по Сирии, включая ситуацию "на земле", оказание гуманитарного содействия, а также меры продвижения ведомого самими сирийцам при поддержке ООН политического процесса", - сообщили в министерстве.