https://ria.ru/20200610/1572764330.html
ВЦИОМ: 43% сторонников КПРФ планируют поддержать поправки в Конституцию
2020-06-10T17:18
2020-06-10T17:18
россия
конституция рф
вциом
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572763684_0:304:3100:2048_1200x0_80_0_0_548e637ca8ab16f04dccf50eaa93c0a9.jpg
https://ria.ru/20200604/1572464142.html
https://ria.ru/20200604/1572463776.html
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572764330.html?chat_room_id=1572764330
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572763684_0:304:3100:2048_1200x0_80_0_0_548e637ca8ab16f04dccf50eaa93c0a9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572763684_72:0:2803:2048_1200x0_80_0_0_8503f85a0a6ab1e64b1c1980640d15f2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0a/1572763684_413:0:2461:2048_1200x0_80_0_0_aaf42bb7e691551d717a5792f90aee9d.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, конституция рф, вциом, общество
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости.
Несмотря на призыв ЦК КПРФ голосовать против внесения поправок, электорат партии разделился практически пополам. Об этом свидетельствует опрос
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, 43% опрошенных сторонников партии высказались за поправки, а 39% – против.
Отмечается, что такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными.
Наивысший уровень поддержки поправок зафиксирован в электорате "Единой России" (83%), среди сторонников "Справедливой России" за изменения обещают проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР – 54%.
Также, согласно опросу, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют принять участие 67% россиян. Не будут принимать участия в голосовании 14%, а 17% еще не определились с решением по этому вопросу.