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ВЦИОМ: 43% сторонников КПРФ планируют поддержать поправки в Конституцию
2020-06-10T17:18
россия
конституция рф
вциом
общество
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ВЦИОМ: 43% сторонников КПРФ планируют поддержать поправки в Конституцию

17:18 10.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает около памятника А.С. Пушкину
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступает около памятника А.С. Пушкину
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Несмотря на призыв ЦК КПРФ голосовать против внесения поправок, электорат партии разделился практически пополам. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, 43% опрошенных сторонников партии высказались за поправки, а 39% – против.
Агитационный плакат общероссийского голосования по поправкам в Конституции в Москве
4 июня, 14:27Голосование по поправкам в Конституцию
Социологи выяснили отношение россиян к дате голосования по Конституции
Отмечается, что такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными.
Наивысший уровень поддержки поправок зафиксирован в электорате "Единой России" (83%), среди сторонников "Справедливой России" за изменения обещают проголосовать 65%, среди сторонников ЛДПР – 54%.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
4 июня, 14:21Голосование по поправкам в Конституцию
ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию
Также, согласно опросу, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют принять участие 67% россиян. Не будут принимать участия в голосовании 14%, а 17% еще не определились с решением по этому вопросу.
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РоссияКонституция РФВЦИОМОбщество
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