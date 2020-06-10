ВЦИОМ: 43% сторонников КПРФ планируют поддержать поправки в Конституцию

Отмечается, что такая поляризация отмечена только среди избирателей-коммунистов, электораты других партий выглядят более монолитными.

Также, согласно опросу, в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию планируют принять участие 67% россиян. Не будут принимать участия в голосовании 14%, а 17% еще не определились с решением по этому вопросу.