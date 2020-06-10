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В ЕС оценили перспективы торговых отношений с Великобританией
2020-06-10T17:16
brexit
мишель барнье
евросоюз
великобритания
в мире
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brexit, мишель барнье, евросоюз, великобритания, в мире

В ЕС оценили перспективы торговых отношений с Великобританией

17:16 10.06.2020
163
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева. Торговые отношения Евросоюза и Великобритании в будущем не будут столь же гладкими и хорошими, как сейчас, пока она остается членом единого рынка ЕС, сказал главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
"Наши торговые отношения с Великобританией никогда не будут столь же гладкими, как сейчас, неважно, насколько хорошим будет соглашение, которого мы достигнем. Необходимо подготовиться к этому", - сказал Барнье.
Британия решила выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС, а также из всех международных соглашений Евросоюза. Все это имеет свои последствия, и ни одно торговое соглашение, каким бы амбициозным оно ни было, не сможет этого полностью исправить, пояснил Барнье.
При этом в настоящее время прогресса на пути заключения торгового соглашения ЕС и Британии нет, отмечал он.
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье
Вчера, 16:55
В ЕС заявили, что Лондон не идет на взаимодействие в ряде тем по Brexit
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.
Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. ЕС не исключал возможности заключения с Британией торгового соглашения без пошлин и квот.
Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений в 2021 году рискует стать "жестким". Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня. ЕС открыт к пролонгации, но от такой возможности отказывается Великобритания.
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье
5 июня, 14:48
ЕС открыт к продлению переходного периода в отношениях с Британией
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