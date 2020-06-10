В ЕС оценили перспективы торговых отношений с Великобританией

БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева. Торговые отношения Торговые отношения Евросоюза Великобритании в будущем не будут столь же гладкими и хорошими, как сейчас, пока она остается членом единого рынка ЕС, сказал главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье

"Наши торговые отношения с Великобританией никогда не будут столь же гладкими, как сейчас, неважно, насколько хорошим будет соглашение, которого мы достигнем. Необходимо подготовиться к этому", - сказал Барнье.

Британия решила выйти из единого рынка и таможенного союза ЕС, а также из всех международных соглашений Евросоюза. Все это имеет свои последствия, и ни одно торговое соглашение, каким бы амбициозным оно ни было, не сможет этого полностью исправить, пояснил Барнье.

При этом в настоящее время прогресса на пути заключения торгового соглашения ЕС и Британии нет, отмечал он.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию.

Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства. ЕС не исключал возможности заключения с Британией торгового соглашения без пошлин и квот.