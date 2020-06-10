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Судмедэксперт в Подмосковье стал фигурантом дела о подлоге
2020-06-10T17:16
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия

Судмедэксперт в Подмосковье стал фигурантом дела о подлоге

17:16 10.06.2020
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© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Московской области в отношении бывшего заведующего отделением бюро судебно-медицинской экспертизы за служебный подлог при экспертизе причин гибели женщины в ДТП, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.
"В ходе изучения Талдомской городской прокуратурой Московской области уголовного дела по факту ДТП со смертельным исходом, выявлен факт служебного подлога бывшим заведующим Талдомского судебно-медицинского отделения ГБУЗ Московской области "Бюро судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Прокуроры выяснили, что судебно-медицинский эксперт заключил, что смерть потерпевшей наступила от сердечного приступа, при этом констатировал отсутствие травм, кроме нескольких кровоподтеков.
В связи с противоречиями указанного заключения с установленными обстоятельствами ДТП по требованию прокуратуры проведена эксгумация тела потерпевшей и назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что смерть потерпевшей наступила от серьезных ранений, полученных в результате ДТП, отмечают в прокуратуре.
Следствие возбудило уголовное дело по статье "служебный подлог".
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