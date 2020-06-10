https://ria.ru/20200610/1572764026.html
В Крыму осудили женщину за избиение сына кочергой
2020-06-10T17:14
2020-06-10T17:14
следственный комитет россии (ск рф)
ленинский район
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), ленинский район, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости.
Крымчанка, избивавшая сына кочергой и деревянным брусом, приговорена к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно, решается вопрос о лишении родительских прав, сообщает пресс-служба крымского управления СК
РФ.
"Решением суда обвиняемая признана виновной в совершении преступлений. Ей назначено наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 41-летняя женщина, жительницей одного из сел Ленинского района
, систематически истязала своего старшего сына 2006 года рождения.
"Мать не только унижала и оскорбляла его, заставляла выполнять тяжелую физическую работу, но и под предлогом воспитательных мер связывала мальчика, избивала кочергой и деревянным брусом по всему телу. Ребенку были причинены многочисленные травмы, после которых на теле образовались шрамы", - говорится в сообщении.
Мальчик и двое его маленьких братьев изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. "Офицеры следственного комитета взяли над братьями шефство. Закупили для ребят обувь и одежду, книги и канцелярские принадлежности. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, они воспитываются в надлежащих условиях в социальном учреждении", - отметили в ведомстве.