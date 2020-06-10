В Крыму осудили женщину за избиение сына кочергой

"Решением суда обвиняемая признана виновной в совершении преступлений. Ей назначено наказание в виде трех лет трех месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом. Рассматривается вопрос о лишении ее родительских прав", - говорится в сообщении.

"Мать не только унижала и оскорбляла его, заставляла выполнять тяжелую физическую работу, но и под предлогом воспитательных мер связывала мальчика, избивала кочергой и деревянным брусом по всему телу. Ребенку были причинены многочисленные травмы, после которых на теле образовались шрамы", - говорится в сообщении.

Мальчик и двое его маленьких братьев изъяты из семьи и помещены в социальное учреждение. "Офицеры следственного комитета взяли над братьями шефство. Закупили для ребят обувь и одежду, книги и канцелярские принадлежности. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, они воспитываются в надлежащих условиях в социальном учреждении", - отметили в ведомстве.