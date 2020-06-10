Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова

"Не надо ждать, потирая руки, что Мишу начнут выкупать и спасать. Не начнут. В отличие от очень многих он человек честный̆", — написал он в инстаграме

Садальский подчеркнул, что в этой ситуации он не будет "ни защищать, ни осуждать" коллегу.

Актер добавил, что его родной брат погиб по вине нетрезвого водителя. По его словам, после таких трагичных событий, "в одночасье ломается судьба".

"Я знаю, как это страшно, <…> когда ничего не можешь ни поправить, ни отмотать назад, ни заслонить собой, ни умереть вместо. Ты просто продолжаешь жить с поломанным хребтом. Точнее — выживать", — отметил он.

Как добавил артист, его пугает, что за последние годы зрители превратились в "стервятников", жаждущих "адового пламени беды".

"Хорошие вести они не переваривают, только чужая смерть, страх, боль, унижения могут утолить эту жажду. На время", — говорится в записи.

В понедельник вечером на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием Михаила Ефремова, ехавшего за рулем Jeep Grand Cherokee. Он пересек двойную сплошную, выехал на встречную и столкнулся с "Ладой", водитель которой скончался утром на следующий день. Экспертиза показала, что Ефремов был пьян.