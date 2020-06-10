https://ria.ru/20200610/1572763615.html
Власти назвали причину лесного пожара в Югре
2020-06-10T17:09
2020-06-10T17:09
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 июн - РИА Новости. Неосторожное обращение с огнем могло стать причиной крупного лесного пожара на территории Югорска (ХМАО), сообщил глава города Андрей Бородкин.
Ранее в окружном управлении МЧС информировали о пожаре, который начался около 15.30 (13.30 мск) на улице Кондинской в Югорске, огонь тушат почти 100 человек и свыше 20 единиц техники. Представитель ведомства пояснял РИА Новости, что загорелся порубочный материал недалеко от строящегося жилого микрорайона, и огонь перекинулся на лесной участок в черте города. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на пяти гектарах, никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет.
"Причины пожара устанавливаются. Предварительная версия - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица", - написал Бородкин на своей странице в соцсети "ВКонтакте", напомнив, что со вторника в городе введен особый противопожарный режим.
Тушение пожара осложняется отсутствием поблизости естественных источников водоснабжения, подчеркивали в МЧС
. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 1,5 километра от места происшествия, поэтому спасатели организовали подвоз воды от ближайшего источника.