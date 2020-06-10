Власти назвали причину лесного пожара в Югре

Ранее в окружном управлении МЧС информировали о пожаре, который начался около 15.30 (13.30 мск) на улице Кондинской в Югорске, огонь тушат почти 100 человек и свыше 20 единиц техники. Представитель ведомства пояснял РИА Новости, что загорелся порубочный материал недалеко от строящегося жилого микрорайона, и огонь перекинулся на лесной участок в черте города. Сообщалось, что пожар удалось локализовать на пяти гектарах, никто не пострадал, угрозы населенному пункту нет.