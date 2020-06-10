В Евросоюзе предложили Великобритании более активный график переговоров

БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик Главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье предложил Великобритании проводить переговоры по вопросам будущего партнерства, в которых пока немного прогресса, чаще, об этом он рассказал в ходе видеоконференции Европейского социально-экономического комитета (EESC).

"У нас очень мало времени, поэтому я предложил … (главе британской переговорной группы Дэвиду) Фросту дополнить раунды переговоров июля, августа и сентября более узкими встречами, между нами, каждую неделю", - сказал он.

Барнье также заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit, среди которых вопросы торговли, конкуренции, рыболовства.

Представители Евросоюза и Великобритания не достигли значительного прогресса в переговорах по условиям будущего партнёрства на последнем раунде переговоров, завершившегося в июне, говорил ранее Барнье.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.