В Евросоюзе предложили Великобритании более активный график переговоров

БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье предложил Великобритании проводить переговоры по вопросам будущего партнерства, в которых пока немного прогресса, чаще, об этом он рассказал в ходе видеоконференции Европейского социально-экономического комитета (EESC).
"У нас очень мало времени, поэтому я предложил … (главе британской переговорной группы Дэвиду) Фросту дополнить раунды переговоров июля, августа и сентября более узкими встречами, между нами, каждую неделю", - сказал он.
Барнье также заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit, среди которых вопросы торговли, конкуренции, рыболовства.
Представители Евросоюза и Великобритания не достигли значительного прогресса в переговорах по условиям будущего партнёрства на последнем раунде переговоров, завершившегося в июне, говорил ранее Барнье.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким". Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня. ЕС открыт к пролонгации, но от такой возможности отказывается Великобритания.