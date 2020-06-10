Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор

Она подчеркивала, что адвокатам приходится самим объяснять ему содержание этих документов, а по телефону обсудить такой объем нельзя. Личная встреча невозможна из-за ограничений по COVID-19.

Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных судят заочно.