Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что обвиняемому по делу о крушении малайзийского боинга Олегу Пулатову не нужно переводить на его родной язык все досье — только самое необходимое.
Остальную часть перевода должен сделать сам подсудимый, добавил обвинитель.
В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. Адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате ранее сообщала, что основную часть материалов по делу о крушении малайзийского самолета — около 39 тысяч страниц — не перевели на русский язык, поэтому Пулатов не может подробно ознакомиться с ними, чтобы сэкономить время.
Она подчеркивала, что адвокатам приходится самим объяснять ему содержание этих документов, а по телефону обсудить такой объем нельзя. Личная встреча невозможна из-за ограничений по COVID-19.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных судят заочно.
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Крушение рейса MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагали оружием, способным сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая расследует дело под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
Как заявлял РИА Новости замгенпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Владимир Путин отмечал, что Москва признает результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.