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Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор
2020-06-10T19:26
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
нидерланды
в мире
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А зачем переводить? И даже читать то зачем? Зачем знакомить обвиняемого с предъявой, если он уже назначен виновным. Не украина же виновата в том, что ГРАЖДАНСКИЙ самолет был направлен в зону, где ее БОЕВАЯ авиация летала и людей бомбила, вся вина которых лишь в том, что они госпереворот не поддержали. И они еще Сталина кровавым тираном называют((((((
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Ну началось! А ещё заявите что подсудимому и адвокат не нужен - он и сам себя сможет защитить. Что ещё придумаете?
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), нидерланды, в мире

Обвиняемому по делу MH17 не нужно переводить все досье, считает прокурор

17:07 10.06.2020 (обновлено: 19:26 10.06.2020)
10705
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийНа месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что обвиняемому по делу о крушении малайзийского боинга Олегу Пулатову не нужно переводить на его родной язык все досье — только самое необходимое.
Остальную часть перевода должен сделать сам подсудимый, добавил обвинитель.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
Вчера, 15:25
Прокурор по делу MH17 заявил, что обвиняемые хотели сбить военный самолет
В понедельник в Нидерландах возобновились слушания по делу о крушении рейса MH17. Адвокат Пулатова Сабине тен Дуссхате ранее сообщала, что основную часть материалов по делу о крушении малайзийского самолета — около 39 тысяч страниц — не перевели на русский язык, поэтому Пулатов не может подробно ознакомиться с ними, чтобы сэкономить время.
Она подчеркивала, что адвокатам приходится самим объяснять ему содержание этих документов, а по телефону обсудить такой объем нельзя. Личная встреча невозможна из-за ограничений по COVID-19.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Гиркин, Дубинский, Пулатов и украинец Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных судят заочно.
Сбор тел погибших на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
9 марта, 08:00
Суд по сбитому "Боингу": виновные уже назначены

Крушение рейса MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагали оружием, способным сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа, которая расследует дело под руководством Генпрокуратуры Нидерландов, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде российских Вооруженных сил из Курска.
На месте крушения малайзийского Boeing 777 в районе деревни Грабово недалеко от Шахтерска в Донецкой области
9 июня, 22:04
Нидерланды не нашли подтверждений причастности Киева к крушению MH17
Как заявлял РИА Новости замгенпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине и была пущена с подконтрольной Киеву территории. Однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Владимир Путин отмечал, что Москва признает результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
9 июня, 21:59
Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)НидерландыВ мире
Популярные комментарии
А зачем переводить? И даже читать то зачем? Зачем знакомить обвиняемого с предъявой, если он уже назначен виновным. Не украина же виновата в том, что ГРАЖДАНСКИЙ самолет был направлен в зону, где ее БОЕВАЯ авиация летала и людей бомбила, вся вина которых лишь в том, что они госпереворот не поддержали. И они еще Сталина кровавым тираном называют((((((
10 июня, 17:12
ss.hichnik
10100101
Ну началось! А ещё заявите что подсудимому и адвокат не нужен - он и сам себя сможет защитить. Что ещё придумаете?
10 июня, 18:08
Шалтай Болтай
6400001
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