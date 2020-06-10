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Генпрокурор поручил незамедлительно реагировать на нарушения прав детей
2020-06-10T17:04
россия
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
общество
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россия, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокурор поручил незамедлительно реагировать на нарушения прав детей

17:04 10.06.2020
106
© РИА Новости / Владимир АстапковичГенеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов незамедлительно реагировать на все факты нарушений прав детей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова центральный аппарат ведомства на постоянной основе проводит мониторинг информационного пространства, выявляя любые факты нарушений прав детей. По результатам такой работы прокурорам субъектов незамедлительно даются поручения отреагировать на ту или иную ситуацию. Контроль за результатами проверочных мероприятий остается за Генпрокуратурой России", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в сфере первостепенного внимания остаются вопросы предупреждения правонарушений несовершеннолетних, защиты прав детей, находящихся в социально опасном положении, в том числе из многодетных и неблагополучных семей, а также поддержка детей-инвалидов.
Кроме того, находятся на особом контроле надлежащее исполнение обязанностей органами опеки и попечительства, а также система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пресечение фактов жестокого обращения, физического, психического и сексуального насилия в семьях, в воспитательных и образовательных учреждениях.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации держит на постоянном контроле результаты всех своих надзорных мероприятий, поскольку государственная и правовая защита детей остается одной из важнейших ее задач", - добавляется в сообщении.
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РоссияИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФОбщество
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