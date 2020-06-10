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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 10,3 тысячи
2020-06-10T17:04
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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молдавия
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 10,3 тысячи

17:04 10.06.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 296, до 10321, всего умер 371 человек, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 10025 зарегистрированных случаях коронавируса, 365 из которых стали летальными.
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"Еще 296 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 10321. Всего 5930 человек были вылечены, а 371 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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