Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200610/1572763169.html
Дело обвиняемого во взяточничестве экс-главы Новочеркасска передали в суд
2020-06-10T17:01
андрей кикоть
зверево
ростовская область
новочеркасск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:250:2756:1800_1200x0_80_0_0_68f98d6cdd37f171540fadc0966d6a14.jpg
https://ria.ru/20200608/1572606849.html
зверево
ростовская область
новочеркасск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200610/1572763169.html?chat_room_id=1572763169
Новости
ru-RU
347
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:250:2756:1800_1200x0_80_0_0_68f98d6cdd37f171540fadc0966d6a14.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_13:0:2744:2048_1200x0_80_0_0_f2f2a5d8d37303c548f721bfd30a6d3b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_354:0:2402:2048_1200x0_80_0_0_85d99a02f0d407d338084e8e9e31173a.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей кикоть, зверево, ростовская область, новочеркасск, происшествия

Дело обвиняемого во взяточничестве экс-главы Новочеркасска передали в суд

17:01 10.06.2020
347
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает управление генпрокуратуры РФ в ЮФО.
"Замгенпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации города Новочеркасска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Зюзина подкупили, когда он был мэром города Зверево Ростовской области. Так, в 2017 году чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной получили от директора строительной организации взятку в размере более 2,6 миллиона рублей, в частности, за контракты по благоустройству общественных территорий в городе, принятие работ и их своевременную оплату, считает ведомство.
"Уголовное дело… направлено в Октябрьский районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.
Порошина осуждена к длительному сроку лишения свободы. В конце октября прошлого года Зюзин был уволен с поста главы администрации Новочеркасска по собственному желанию.
Сотрудники Федеральной службы судебных приставов во время рейда
8 июня, 07:34
С жителя Кузбасса взыскали штраф за дачу взятки сотруднику ФСБ
701010
Обсудить 0
Андрей КикотьЗверевоРостовская областьНовочеркасскПроисшествия
Рекомендуем
Избирательный участок в Минске
Четвертый кандидат в президенты Белоруссии собрала подписи для выдвижения
Актер Владимир Долинский
Судимый актер Долинский высказался о судьбе Ефремова в тюрьме
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Следствие по делу Ефремова навестило паб "Улисс", сообщил источник
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
В Кремле объяснили, почему не пригласили Зеленского на парад Победы
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала решение суда по Ефремову
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал о "поломанном хребте" Ефремова
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Представители Ефремова не извинились перед семьей погибшего водителя
Владимир Жириновский
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Из бара, где до аварии выпивал Ефремов, пропали записи с камер наблюдения
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
Прокуратура взяла на контроль соблюдение Ефремовым домашнего ареста
Наталья Поклонская
Поклонская о словах Зеленского по Крыму: стыдно должно быть Украине
Актер Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова объяснила слова актера о "договоренности" с СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:31В России за сутки потушили 36 лесных пожаров
05:28СМИ: протестующие снесли памятник Колумбу в Миннесоте
05:24Около 190 тысяч канадцев вернули полученные из-за COVID-19 пособия
05:17СМИ: два пакистанских военных погибли при взрыве на северо-западе страны
05:14В Пальмире восстановили электросети, почти уничтоженные во время войны
05:12Исследование: каждый пятый житель России не был в отпуске более двух лет
05:08Медработники Минобороны получат допвыплаты за борьбу с COVID-19
05:03Словарь Merriam-Webster дополнит определение слова "расизм"
04:46Панин призвал не сажать Ефремова в тюрьму
04:37Эксперты рассказали, как защититься от мошенников на сайтах объявлений
04:34В Калифорнии полицейских наказали за применение силы против протестующих
04:28Карантин в обсерваторе на Сахалине продлили из-за больного COVID-19
04:22Китай вывел на орбиту спутник для наблюдения за мировым океаном
04:21На Камчатке продлят режим ограничительных мер из-за COVID-19
04:17Эксперты рассказали, где в России находятся самые крупные домохозяйства
04:10Росатом начал проект ядерного реактора-"сжигателя" опасных веществ
04:07Российский стартап создал алгоритм, определяющий коронавирус у пациента
04:02В Мексике число выявленных случаев COVID-19 превысило 129 тысяч
04:00В Китае за сутки выявили 11 случаев COVID-19
03:58Вирусолог заявил, что COVID-19 стал легче переноситься
Лента новостейМолния