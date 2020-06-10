Дело обвиняемого во взяточничестве экс-главы Новочеркасска передали в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 июн – РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает управление генпрокуратуры РФ в ЮФО.
"Замгенпрокурора России Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации города Новочеркасска, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Зюзина подкупили, когда он был мэром города Зверево Ростовской области. Так, в 2017 году чиновник вместе со своим замом Альбиной Порошиной получили от директора строительной организации взятку в размере более 2,6 миллиона рублей, в частности, за контракты по благоустройству общественных территорий в городе, принятие работ и их своевременную оплату, считает ведомство.
"Уголовное дело… направлено в Октябрьский районный суд Ростовской области для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении.
Порошина осуждена к длительному сроку лишения свободы. В конце октября прошлого года Зюзин был уволен с поста главы администрации Новочеркасска по собственному желанию.