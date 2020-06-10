Задержанные в Крыму террористы получат по заслугам, заявил Аксенов

По его словам, территория соседней Украины является для российского Крыма "постоянным источником террористической угрозы, которая в разное время проявлялась в разных формах – от попыток диверсий до водной блокады". "Эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат - полный провал", - подчеркнул Аксенов.