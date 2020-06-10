https://ria.ru/20200610/1572763114.html
Задержанные в Крыму террористы получат по заслугам, заявил Аксенов
2020-06-10T17:00
2020-06-10T17:00
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
республика крым
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1200x0_80_0_0_c10c09991281f14b81d07d5f1f60c40e.jpg
https://ria.ru/20200609/1572667416.html
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572763114.html?chat_room_id=1572763114
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_0:0:2962:1666_1200x0_80_0_0_c10c09991281f14b81d07d5f1f60c40e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_93:0:2824:2048_1200x0_80_0_0_cb8dcbf679c750ea9a081558840b9f1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155741/88/1557418828_434:0:2482:2048_1200x0_80_0_0_372e9c02eac1d2a01eee6fef7a8e607f.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
заявил, что задержанные на полуострове террористы получат по заслугам.
Ранее ФСБ
сообщила о предотвращении террористического акта в Симферополе
. Задержаны пять граждан России, которые готовили взрыв на рынке. У них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе
, отмечала спецслужба.
"Благодарю сотрудников и руководство УФСБ РФ по республике Крым
и городу Севастополю
за отличную профессиональную, системную работу. А террористы и их пособники получат по заслугам", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
По его словам, территория соседней Украины является для российского Крыма "постоянным источником террористической угрозы, которая в разное время проявлялась в разных формах – от попыток диверсий до водной блокады". "Эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат - полный провал", - подчеркнул Аксенов.
Он добавил, что российские силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан.