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Задержанные в Крыму террористы получат по заслугам, заявил Аксенов
2020-06-10T17:00
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
республика крым
севастополь
происшествия
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сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, республика крым, севастополь, происшествия

Задержанные в Крыму террористы получат по заслугам, заявил Аксенов

17:00 10.06.2020
581
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что задержанные на полуострове террористы получат по заслугам.
Ранее ФСБ сообщила о предотвращении террористического акта в Симферополе. Задержаны пять граждан России, которые готовили взрыв на рынке. У них изъяты самодельные бомбы, стрелковое и холодное оружие. Задержанные связаны с украинскими радикалами, воюющими в Донбассе, отмечала спецслужба.
"Благодарю сотрудников и руководство УФСБ РФ по республике Крым и городу Севастополю за отличную профессиональную, системную работу. А террористы и их пособники получат по заслугам", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
По его словам, территория соседней Украины является для российского Крыма "постоянным источником террористической угрозы, которая в разное время проявлялась в разных формах – от попыток диверсий до водной блокады". "Эти попытки всегда имели и будут иметь один и тот же результат - полный провал", - подчеркнул Аксенов.
Он добавил, что российские силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан.
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Сергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СимферопольРеспублика КрымСевастопольПроисшествия
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