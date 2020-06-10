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Барнье надеется, что ЕС и Британия достигнут прогресса в переговорах
2020-06-10T17:00
brexit
мишель барнье
евросоюз
великобритания
в мире
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brexit, мишель барнье, евросоюз, великобритания, в мире

Барнье надеется, что ЕС и Британия достигнут прогресса в переговорах

17:00 10.06.2020
17
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМишель Барнье
Мишель Барнье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Мишель Барнье. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье не теряет надежды на то, что ЕС и Британия достигнут прогресса в переговорах по будущему партнерству в этом году.
"Я надеюсь, что в ближайшие четыре месяца мы сможем получить больше прогресса, нам нужен прогресс", - сказал он.
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье
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В ЕС заявили, что Лондон не идет на взаимодействие в ряде тем по Brexit
Представители Евросоюза и Великобритания не достигли значительного прогресса в переговорах по условиям будущего партнёрства на последнем раунде переговоров, завершившегося в июне, говорил ранее Барнье.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким". Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня. ЕС открыт к пролонгации, но от такой возможности отказывается Великобритания.
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BrexitМишель БарньеЕвросоюзВеликобританияВ мире
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