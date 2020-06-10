Лавров обсудил с главой МИД Мальты урегулирование в Ливии

"При обсуждении международной проблематики особое внимание было уделено вопросам ливийского урегулирования, в том числе в контексте необходимости стабилизации ситуации в сфере безопасности и нелегальной миграции в Средиземноморье. Подтвержден настрой Москвы и Валлетты на содействие созданию условий для примирения противоборствующих сторон в Ливии в интересах политико-дипломатического урегулирования под эгидой ООН", - говорится в сообщении.