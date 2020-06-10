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Лавров обсудил с главой МИД Мальты урегулирование в Ливии
2020-06-10T16:59
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сергей лавров, мальта, ливия, европа, оон, в мире

Лавров обсудил с главой МИД Мальты урегулирование в Ливии

16:59 10.06.2020
116
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с министром по иностранным и европейским делам Мальты Эваристом Бартоло урегулирование в Ливии, стороны подтвердили настрой на содействие созданию условий для примирения противоборствующих сторон в интересах урегулирования под эгидой ООН, сообщает МИД РФ.
Телефонный разговор Лаврово и Бартоло состоялся 10 июня по инициативе мальтийской стороны.
"При обсуждении международной проблематики особое внимание было уделено вопросам ливийского урегулирования, в том числе в контексте необходимости стабилизации ситуации в сфере безопасности и нелегальной миграции в Средиземноморье. Подтвержден настрой Москвы и Валлетты на содействие созданию условий для примирения противоборствующих сторон в Ливии в интересах политико-дипломатического урегулирования под эгидой ООН", - говорится в сообщении.
В ходе разговора министры обменялись мнениями относительно путей активизации двусторонних отношений. Мальтийский министр выделил заинтересованность своей страны в последовательном развитии политического диалога, межпарламентских и культурно-гуманитарных контактов с РФ, отметили в ведомстве.
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"В контексте 75-й годовщины Победы над нацизмом с обеих сторон было отмечено, что сегодня особо актуальными становятся совместные шаги, которые необходимо предпринимать в рамках ООН, Совета Европы, ОБСЕ с целью пресечения попыток героизации нацизма, фальсификации истории и итогов Второй мировой войны", - добавили в МИД РФ.
Министры также высказались за продолжение работы по линии внешнеполитических ведомств в целях реализации ранее достигнутых договоренностей о расширении договорно-правовой базы двусторонних отношений. Была отмечена важность завершения переговоров по проектам документов по вопросам борьбы с преступностью, проведения гуманитарных операций при возникновении кризисных ситуаций, размещения дипмиссий, развития российско-мальтийского торгово-экономического сотрудничества, молодежных и спортивных связей, отмечается в сообщении.
В ходе беседы Лавров и Бартоло выразили обоюдную заинтересованность в более полном раскрытии имеющегося потенциала инвестиционного взаимодействия.
"Условлено поощрять контакты в сфере здравоохранения, в том числе по проблемам, вызванным коронавирусной инфекцией", - добавили в ведомстве.
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