ДНР настаивает на принятии дополнительных мер контроля за перемирием

ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Согласование дополнительных мер контроля за прекращением огня является ключевой задачей в сфере безопасности, они должны быть одобрены всеми сторонами конфликта в Согласование дополнительных мер контроля за прекращением огня является ключевой задачей в сфере безопасности, они должны быть одобрены всеми сторонами конфликта в Донбассе , заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах, глава МИД ДНР Наталья Никонорова

В среду в формате видеоконференции проходит заседание контактной группы по Донбассу. Во вторник состоялись переговоры ее рабочих подгрупп.

"Республики обозначили, что ключевая задача в части вопросов безопасности – это утверждение перечня дополнительных мер контроля действующего бессрочного перемирия. Мы по-прежнему считаем, что письменные обязательства сторон выполнять эти меры переведут ответственность за их выполнение в правовое поле, что позволит дисциплинировать соблюдение перемирия", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

В пресс-службе отметили, что ДНР в ходе переговоров контактной группы призвала попунктно обсудить эти меры, при этом их перечень "необходимо дополнять с учетом реалий, а не вычеркивать, тем более ранее согласованные".

"Поэтому публикация соответствующих приказов, запрет на открытие любого огня и наличие оперативной связи в случае нарушений – это меры, которые должны быть безусловно одобрены сторонами", – добавила Никонорова.