https://ria.ru/20200610/1572762874.html
ДНР настаивает на принятии дополнительных мер контроля за перемирием
2020-06-10T16:56
2020-06-10T16:56
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
киев
в мире
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости.
Согласование дополнительных мер контроля за прекращением огня является ключевой задачей в сфере безопасности, они должны быть одобрены всеми сторонами конфликта в Донбассе
, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики
на переговорах, глава МИД ДНР Наталья Никонорова
.
В среду в формате видеоконференции проходит заседание контактной группы по Донбассу. Во вторник состоялись переговоры ее рабочих подгрупп.
"Республики обозначили, что ключевая задача в части вопросов безопасности – это утверждение перечня дополнительных мер контроля действующего бессрочного перемирия. Мы по-прежнему считаем, что письменные обязательства сторон выполнять эти меры переведут ответственность за их выполнение в правовое поле, что позволит дисциплинировать соблюдение перемирия", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
В пресс-службе отметили, что ДНР в ходе переговоров контактной группы призвала попунктно обсудить эти меры, при этом их перечень "необходимо дополнять с учетом реалий, а не вычеркивать, тем более ранее согласованные".
"Поэтому публикация соответствующих приказов, запрет на открытие любого огня и наличие оперативной связи в случае нарушений – это меры, которые должны быть безусловно одобрены сторонами", – добавила Никонорова.
С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом
не выполняются.