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ДНР настаивает на принятии дополнительных мер контроля за перемирием
2020-06-10T16:56
ситуация в днр и лнр
наталья никонорова
мид днр
донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, наталья никонорова, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире

ДНР настаивает на принятии дополнительных мер контроля за перемирием

16:56 10.06.2020
227
© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июн – РИА Новости. Согласование дополнительных мер контроля за прекращением огня является ключевой задачей в сфере безопасности, они должны быть одобрены всеми сторонами конфликта в Донбассе, заявила в среду полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
В среду в формате видеоконференции проходит заседание контактной группы по Донбассу. Во вторник состоялись переговоры ее рабочих подгрупп.
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"Республики обозначили, что ключевая задача в части вопросов безопасности – это утверждение перечня дополнительных мер контроля действующего бессрочного перемирия. Мы по-прежнему считаем, что письменные обязательства сторон выполнять эти меры переведут ответственность за их выполнение в правовое поле, что позволит дисциплинировать соблюдение перемирия", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
В пресс-службе отметили, что ДНР в ходе переговоров контактной группы призвала попунктно обсудить эти меры, при этом их перечень "необходимо дополнять с учетом реалий, а не вычеркивать, тем более ранее согласованные".
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"Поэтому публикация соответствующих приказов, запрет на открытие любого огня и наличие оперативной связи в случае нарушений – это меры, которые должны быть безусловно одобрены сторонами", – добавила Никонорова.
С 21 июля прошлого года в Донбассе действует согласованное контактной группой бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно было дополнено мерами по его обеспечению. Среди них – запрет на ведение огня, публикация приказов о перемирии и привлечение к ответственности его нарушителей. В ДНР неоднократно заявляли, что эти меры Киевом не выполняются.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
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