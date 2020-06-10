В ЕС заявили, что Лондон не идет на взаимодействие в ряде тем по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик Главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit.

"После четырех раундов я вынужден констатировать, что британские переговорщики отказываются серьезно взаимодействовать с нами по четырем направлениям", - сказал он, отметив что ЕС считает эти направления основными для формирования будущего партнёрства со страной.

Среди них вопросы, связанные с экономикой и торговлей, конкуренцией, рыболовством, с сотрудничеством в юридической сфере.

Представители Евросоюза и Великобритания не достигли значительного прогресса в переговорах по условиям будущего партнёрства на последнем раунде переговоров, завершившемся в июне, говорил ранее Барнье.

Глава британской переговорной группы Дэвид Фрост в свою очередь тогда заявил, что в ходе последнего раунда переговоров с ЕС был достигнут незначительный прогресс. По его словам, чтобы добиться лучших результатов, сторонам нужно ускорить работу. Одним из обсуждаемых вопросов является рыболовство. Разногласия сторон вызывают, в частности, границы зон промысла. Ранее Британия и Франция вели спор о районах, в которых могут работать рыбаки двух стран.

При этом ЕС заявляет, что не пойдет на соглашение о торговле со страной, если не будет достигнута договоренность по рыболовству.

Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.