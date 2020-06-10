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В ЕС заявили, что Лондон не идет на взаимодействие в ряде тем по Brexit
2020-06-10T16:55
мишель барнье
дэвид фрост
евросоюз
великобритания
франция
в мире
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мишель барнье, дэвид фрост, евросоюз, великобритания, франция, в мире

В ЕС заявили, что Лондон не идет на взаимодействие в ряде тем по Brexit

16:55 10.06.2020
155
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 июн – РИА Новости, Мария Князева. Главный переговорщик Евросоюза по вопросам Brexit Мишель Барнье заявил, что британская сторона отказывается серьезно взаимодействовать с ЕС по четырем основным направлениям диалога в рамках Brexit.
"После четырех раундов я вынужден констатировать, что британские переговорщики отказываются серьезно взаимодействовать с нами по четырем направлениям", - сказал он, отметив что ЕС считает эти направления основными для формирования будущего партнёрства со страной.
Города мира. Амстердам
2 июня, 15:42
Более ста мировых компаний переехали из Лондона в Амстердам из-за Brexit
Среди них вопросы, связанные с экономикой и торговлей, конкуренцией, рыболовством, с сотрудничеством в юридической сфере.
Представители Евросоюза и Великобритания не достигли значительного прогресса в переговорах по условиям будущего партнёрства на последнем раунде переговоров, завершившемся в июне, говорил ранее Барнье.
Глава британской переговорной группы Дэвид Фрост в свою очередь тогда заявил, что в ходе последнего раунда переговоров с ЕС был достигнут незначительный прогресс. По его словам, чтобы добиться лучших результатов, сторонам нужно ускорить работу. Одним из обсуждаемых вопросов является рыболовство. Разногласия сторон вызывают, в частности, границы зон промысла. Ранее Британия и Франция вели спор о районах, в которых могут работать рыбаки двух стран.
При этом ЕС заявляет, что не пойдет на соглашение о торговле со страной, если не будет достигнута договоренность по рыболовству.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений. В это время к стране продолжают применяться правила ЕС, но она не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким". Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня. ЕС открыт к пролонгации, но от такой возможности отказывается Великобритания.
Юрий Анатольевич Филатов, назначенный чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ирландии
28 мая, 11:43
Посол в Дублине: Россия заинтересована в безболезненном исходе Brexit
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Мишель БарньеДэвид ФростЕвросоюзВеликобританияФранцияВ мире
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