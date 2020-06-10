Директора стоматологии приговорили к колонии после смерти пациентки

Судом установлено, что в июне 2017 года 23-летняя девушка обратилась в стоматологический кабинет, директором которого являлся обвиняемый. Врач-стоматолог сделал пациентке инъекцию анальгетика и провел лечение. После этого девушка встала из стоматологического кресла и потеряла сознание. Стоматологом были произведены реанимационные мероприятия, но в клинике не нашлось препарата, обязательного для оказания неотложной медицинской помощи. Пациентка была доставлена в больницу, где скончалась от анафилактического шока.