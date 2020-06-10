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Директора стоматологии приговорили к колонии после смерти пациентки
2020-06-10T16:53
здоровье - общество
нижний новгород
происшествия
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здоровье - общество, нижний новгород, происшествия

Директора стоматологии приговорили к колонии после смерти пациентки

16:53 10.06.2020
875
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июн - РИА Новости. Директор кабинета стоматологии в Нижнем Новгороде осужден на 3,5 года колонии после гибели молодой пациентки из-за отсутствия необходимого препарата, сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Судом установлено, что в июне 2017 года 23-летняя девушка обратилась в стоматологический кабинет, директором которого являлся обвиняемый. Врач-стоматолог сделал пациентке инъекцию анальгетика и провел лечение. После этого девушка встала из стоматологического кресла и потеряла сознание. Стоматологом были произведены реанимационные мероприятия, но в клинике не нашлось препарата, обязательного для оказания неотложной медицинской помощи. Пациентка была доставлена в больницу, где скончалась от анафилактического шока.
В отношении директора стоматологического кабинета было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека).
"Обвиняемый вину не признал. Приговором Канавинского районного суда Нижнего Новгорода ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.
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Здоровье - ОбществоНижний НовгородПроисшествия
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