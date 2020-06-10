Посольство рассказало о вывозном рейсе из Марокко в Россию

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство России в Марокко поможет желающим вылететь в РФ вывозным рейсом 12 июня добраться до аэропорта Касабланки, транспорт будет направлен в несколько городов, говорится в сообщении дипмиссии.
"Посольством предусматривается оказание содействия указанным гражданам в доставке в аэропорт Касабланки, но только тем, кто обозначил такую потребность до 9 июня. Автотранспорт посольства будет направлен в города Агадир, Эссуэйра, Марракеш, Танжер, Фес, Темара, Кенитра, Мухаммедия, Рабат. За каждым направлением будет закреплен сотрудник посольства, который в индивидуальном режиме свяжется с каждым из имеющегося списка для определения места и времени сбора. При этом соответствующее содействие оказывается исключительно тем, кто подтвердил приобретение билета на рейс", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
В дипведомстве отметили, что рейсом смогут воспользоваться только те граждане, которые зарегистрировались на портале "Госуслуги" и заявили до 9 июня в посольство России в Рабате о своем желании вылететь в Москву.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.