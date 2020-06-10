СМИ: археологи обнаружили развалины первого британского театра

Развалены были найдены в историческом районе Лондона Уайтчепел в восточной части города. Здание театра было частью комплекса, в который также входил трактир "Красный лев". На месте раскопок помимо самого театра археологи обнаружили пивные погреба, стаканы и кружки.

"Должен признаться, я этого не ожидал, когда отправлялся на раскопки в Уайтчепел. Это одно из самых необычных мест раскопок, над которыми я работал", - заявил ведущий археолог команды Стивен Уайт.