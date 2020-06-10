https://ria.ru/20200610/1572762443.html
СМИ: археологи обнаружили развалины первого британского театра
2020-06-10T16:49
2020-06-10T16:49
культура
театр
археология
великобритания
лондон
в мире
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театр, археология, великобритания, лондон, в мире
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Британские археологи обнаружили развалины, которые, по их мнению, принадлежат первому британскому театру, построенному в елизаветинскую эпоху, сообщает газета Guardian
.
Археологи считают, что обнаружили знаменитый театр "Красный лев", который был первым зданием, специально возведенным в Лондоне
приблизительно в 1567 году для театральных постановок. Его точное местоположение было предметом догадок на протяжении многих лет, однако теперь археологи почти точно уверены, что обнаружили именно его.
Развалены были найдены в историческом районе Лондона Уайтчепел в восточной части города. Здание театра было частью комплекса, в который также входил трактир "Красный лев". На месте раскопок помимо самого театра археологи обнаружили пивные погреба, стаканы и кружки.
"Должен признаться, я этого не ожидал, когда отправлялся на раскопки в Уайтчепел. Это одно из самых необычных мест раскопок, над которыми я работал", - заявил ведущий археолог команды Стивен Уайт.
По словам Уайта, "Красный лев" стал прототипом лондонских театров "Глобус" и The Theatre, построенных при Елизавете I.