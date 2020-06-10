Число случаев коронавируса в Ираке превысило 15 тысяч

Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом

КАИР, 10 июн - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом Ираке превысило 15 тысяч после регистрации в среду 1146 случаев инфицирования за сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.

"В лабораториях министерства здравоохранения и окружающей среды зарегистрировано 1146 случаев заражения за сутки… 383 случая выздоровления и 34 случая со смертельным исходом", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении ведомства.

С момента начала распространения эпидемии заболевание выявлено у 15 414 человек, выздоровели 6214 пациента, скончались 426, сообщил минздрав.

Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему регистрируется в Багдаде - 482 за минувшие сутки.

Между тем, парламент автономного района Иракский Курдистан объявил в среду о прекращении работы в связи с эпидемией вируса COVID-19, сообщило информационное агентство INA. "Решено приостановить работу парламента Курдистана на две недели после заражения одного из сотрудников", - говорится в заявлении, на которое ссылается агентство.

Все сотрудники проходят медицинское обследование, уже получены положительные результаты анализов на коронавирус некоторых из них, уточняется в сообщении.

В субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи объявил о решении продлить комендантский час в стране еще на неделю в рамках борьбы с распространением коронавируса. Решение принято на фоне регистрации рекордного количества смертельных случаев среди зараженных, сообщила пресс-службы главы иракского правительства.