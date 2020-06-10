https://ria.ru/20200610/1572762380.html
Число случаев коронавируса в Ираке превысило 15 тысяч
2020-06-10T16:49
2020-06-10T16:49
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
курдистан (иран)
здоровье - общество
багдад (город)
ирак
в мире
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коронавирус covid-19, коронавирусы, курдистан (иран), здоровье - общество, багдад (город), ирак, в мире
КАИР, 10 июн - РИА Новости.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом
в Ираке
превысило 15 тысяч после регистрации в среду 1146 случаев инфицирования за сутки, сообщило министерство здравоохранения страны.
"В лабораториях министерства здравоохранения и окружающей среды зарегистрировано 1146 случаев заражения за сутки… 383 случая выздоровления и 34 случая со смертельным исходом", - говорится в опубликованном в Facebook заявлении ведомства.
С момента начала распространения эпидемии заболевание выявлено у 15 414 человек, выздоровели 6214 пациента, скончались 426, сообщил минздрав.
Наибольшее число новых случаев заражения по-прежнему регистрируется в Багдаде
- 482 за минувшие сутки.
Между тем, парламент автономного района Иракский Курдистан
объявил в среду о прекращении работы в связи с эпидемией вируса COVID-19, сообщило информационное агентство INA. "Решено приостановить работу парламента Курдистана
на две недели после заражения одного из сотрудников", - говорится в заявлении, на которое ссылается агентство.
Все сотрудники проходят медицинское обследование, уже получены положительные результаты анализов на коронавирус некоторых из них, уточняется в сообщении.
В субботу премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи объявил о решении продлить комендантский час в стране еще на неделю в рамках борьбы с распространением коронавируса. Решение принято на фоне регистрации рекордного количества смертельных случаев среди зараженных, сообщила пресс-службы главы иракского правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.