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Консульство США возобновило работу в Гренландии
2020-06-10T16:44
майк помпео
дональд трамп
дания
сша
гренландия
в мире
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майк помпео, дональд трамп, дания, сша, гренландия, в мире

Консульство США возобновило работу в Гренландии

16:44 10.06.2020
436
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкДома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
Дома местных жителей города Илулиссат на острове Гренландия
© РИА Новости / Илья Тимин
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ВАШИНГТОН, 10 июн - РИА Новости. Консульство США в Гренландии впервые с 1953 года возобновило свою работу, следует из заявления госсекретаря США Майка Помпео.
"Я с гордостью праздную открытие консульства Соединенных Штатов в Нууке, Гренландия, 10 июня 2020 года, это отражает приверженность Америки делу углубления нашего сотрудничества с народом Гренландии и всего Королевства Дании", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента.
О планируемом возобновлении работы консульства Помпео сообщал еще в конце апреля.
Консульство США действовало на территории Гренландии с 1940 по 1953 год. В августе 2019 года СМИ сообщили о том, что президент США Дональд Трамп хотел бы купить Гренландию. Эта информация вызвала резко отрицательную реакцию самой Гренландии и Дании, в административном подчинении которой находится остров. На фоне дипломатического скандала президент США даже был вынужден отменить в прошлом году свою поездку в Копенгаген.
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