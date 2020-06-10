Консульство США возобновило работу в Гренландии

"Я с гордостью праздную открытие консульства Соединенных Штатов в Нууке, Гренландия, 10 июня 2020 года, это отражает приверженность Америки делу углубления нашего сотрудничества с народом Гренландии и всего Королевства Дании", - говорится в заявлении Помпео, распространенном пресс-службой госдепартамента.