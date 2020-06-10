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Распространение нового коронавируса
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В Сербии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-10T16:43
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В Сербии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом

16:43 10.06.2020
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© РИА Новости / Олег ИвановСотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
Сотрудники полиции на улицах Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 10 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлено 66 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв, в том числе с понедельника на вторник.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 251 человек. Выявлено 66 новых зараженных, всего 12 031 больной", - заявил минздрав в среду.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
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