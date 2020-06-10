https://ria.ru/20200610/1572761744.html
В Сербии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом
2020-06-10T16:43
2020-06-10T16:43
распространение нового коронавируса
черногория
северная македония
босния и герцеговина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933913_0:334:3047:2048_1200x0_80_0_0_2a9651552346bee8769fca475526e4c2.jpg
черногория
северная македония
босния и герцеговина
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572761744.html?chat_room_id=1572761744
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933913_0:334:3047:2048_1200x0_80_0_0_2a9651552346bee8769fca475526e4c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933913_158:0:2889:2048_1200x0_80_0_0_f074d702add320c03369985c112a8195.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933913_999:0:3047:2048_1200x0_80_0_0_c099dbabf253654da8dd68b084b11394.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
черногория, северная македония, босния и герцеговина, в мире
БЕЛГРАД, 10 июн - РИА Новости.
В Сербии
за сутки скончался один больной COVID-19, выявлено 66 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв, в том числе с понедельника на вторник.
"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 251 человек. Выявлено 66 новых зараженных, всего 12 031 больной", - заявил минздрав в среду.
Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.
Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.
Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая. Власти Сербии с 1 июня открыли границы для граждан соседних Боснии
и Герцеговины, Черногории
, Северной Македонии
и Албании
.