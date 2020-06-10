В Сербии выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 10 июн - РИА Новости. В Сербии за сутки скончался один больной COVID-19, выявлено 66 новых зараженных, сообщило министерство здравоохранения.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. Во второй половине мая и начале июня несколько дней прошло без жертв, в том числе с понедельника на вторник.

"В последние 24 часа умер один пациент с COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 251 человек. Выявлено 66 новых зараженных, всего 12 031 больной", - заявил минздрав в среду.

Министр здравоохранения Златибор Лончар ранее заявил, что отсутствие новых зараженных коронавирусом можно ожидать в Сербии 9 или 10 июля.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах. Власти страны с 1 июня разрешили массовые собрания с присутствием более 1000 человек.