Эксперт оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

Куреев сравнил желание Румынии создать образ врага в лице России с действиями Римской империи по отношению к древнему Карфагену. "Румыны всерьез считают себя потомками древних римлян, об этом даже поется в их национальном гимне. И, наконец, они смогли сделать что-то в традициях своих великих предков – как много лет римские отцы-сенаторы объявляли Карфаген недружественным народом и объявляли ему войну, так и Бухарест громко заявил о том, что видит в России потенциального противника. Вот только, в отличие от Римской империи у Румынии мало шансов стать ведущей державой", - заявил аналитик.