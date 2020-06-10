Эксперт оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

Ранее Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "Угрозы" этого документа оказалась упомянута и Россия. В том же проекте, который уже был утвержден Высшим советом обороны и передан на утверждение в парламент, говорится, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.
"Как и многие европейские страны, Румыния хочет создать себе образ врага. Единственные серьезные противоречия у РФ с Румынией о статусе Приднестровья, у нас нет общей границы и каких-либо серьезных экономических противоречий. Гораздо больше претензий к Бухаресту у его соседей – Венгрии и Болгарии, а после вступления в Европейский союз все споры между его новыми членами были окончательно урегулированы, но в Софии хорошо помнят про Северную Добруджу, а в Венгрии - про Трансильванию", - заявил эксперт.
По его мнению, "заявлениями Бухареста о враждебности России Москве следует пренебречь". "Национальная концепция обороны Румынии, в которую все эти громкие предложения вносятся, предназначена для старших партнеров по НАТО, для собственного националистического электората".
Куреев сравнил желание Румынии создать образ врага в лице России с действиями Римской империи по отношению к древнему Карфагену. "Румыны всерьез считают себя потомками древних римлян, об этом даже поется в их национальном гимне. И, наконец, они смогли сделать что-то в традициях своих великих предков – как много лет римские отцы-сенаторы объявляли Карфаген недружественным народом и объявляли ему войну, так и Бухарест громко заявил о том, что видит в России потенциального противника. Вот только, в отличие от Римской империи у Румынии мало шансов стать ведущей державой", - заявил аналитик.
Эксперт считает, что даже какой-либо национальной стратегии обороны "Бухарест продолжит пытаться усилить свое влияние в Молдавии и выдворить российские войска из Приднестровья, как он делает уже 30 лет с переменным успехом". "Жалко, что "потомки императора Траяна" до сих пор верят своему политическому истеблишменту, обещающему вернуть им Бессарабию, утраченную в 1940-м, после чего обязательно наступит светлое будущее", - указал с иронией эксперт.