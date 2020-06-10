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Эксперт оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
2020-06-10T16:40
клаус йоханнис
нато
москва
молдавия
софия (город)
в мире
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клаус йоханнис, нато, москва, молдавия, софия (город), в мире

Эксперт оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

16:40 10.06.2020
2328
© РИА Новости / Виталий СавельевБухарест
Бухарест
© РИА Новости / Виталий Савельев
Бухарест. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Румыния, заявляя об "угрозе" со стороны России, хочет создать себе в лице нашей страны врага в угоду старшим партнерам по НАТО, заявил РИА Новости эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев.
Ранее Высший совет обороны Румынии, который возглавляет президент Клаус Йоханнис, одобрил проект национальной стратегии обороны страны на 2020-2024 годы, где в разделе "Угрозы" этого документа оказалась упомянута и Россия. В том же проекте, который уже был утвержден Высшим советом обороны и передан на утверждение в парламент, говорится, что подобная ситуация может негативно отразиться на безопасности Румынии.
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Бальбек оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
"Как и многие европейские страны, Румыния хочет создать себе образ врага. Единственные серьезные противоречия у РФ с Румынией о статусе Приднестровья, у нас нет общей границы и каких-либо серьезных экономических противоречий. Гораздо больше претензий к Бухаресту у его соседей – Венгрии и Болгарии, а после вступления в Европейский союз все споры между его новыми членами были окончательно урегулированы, но в Софии хорошо помнят про Северную Добруджу, а в Венгрии  - про Трансильванию", - заявил эксперт.
По его мнению, "заявлениями Бухареста о враждебности России Москве следует пренебречь". "Национальная концепция обороны Румынии, в которую все эти громкие предложения вносятся, предназначена для старших партнеров по НАТО, для собственного националистического электората".
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Куреев сравнил желание Румынии создать образ врага в лице России с действиями Римской империи по отношению к древнему Карфагену.  "Румыны всерьез считают себя потомками древних римлян, об этом даже поется в их национальном гимне. И, наконец, они смогли сделать что-то в традициях своих великих предков – как много лет римские отцы-сенаторы объявляли Карфаген недружественным народом и объявляли ему войну, так и Бухарест громко заявил о том, что видит в России потенциального противника. Вот только, в отличие от Римской империи у Румынии мало шансов стать ведущей державой", - заявил аналитик.
Эксперт считает, что даже какой-либо национальной стратегии обороны "Бухарест продолжит пытаться усилить свое влияние в  Молдавии и выдворить российские войска из Приднестровья, как он делает уже 30 лет с переменным успехом". "Жалко, что "потомки императора Траяна" до сих пор верят своему политическому истеблишменту, обещающему вернуть им Бессарабию, утраченную в 1940-м, после чего обязательно наступит светлое будущее", - указал с иронией эксперт.
Константин Косачев
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Косачев оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной
9250071
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Клаус ЙоханнисНАТОМоскваМолдавияСофия (город)В мире
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