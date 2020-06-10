В Литве карантин по коронавирусу отменят с 17 июня

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Правительство Правительство Литвы решило с 17 июня отменить карантин, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса , передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу кабмина.

"Карантинный режим будет отменен с 24.00 (совпадает с мск) 16 июня. Правительство также оставило в силе третий (полная готовность) уровень готовности системы гражданской защиты. Решения об этом были приняты на заседании в среду", - говорится в сообщении агентства.

Северной Ирландии и Как отмечает Sputnik, на заседании правительства были определены временные ограничения на пересечение государственной границы, при которых иностранным гражданам будет запрещен въезд в Литву. Граждане и законные жители всех стран Европейского экономического пространства, Великобритании Швейцарии могут въезжать в Литву, если количество случаев COVID-19 в этих странах в течение последних 14 дней не превышает 25 случаев на 100 тысяч населения. Обновленный список государств будет публиковаться каждую неделю. Въезд из третьих стран будет предусмотрен только в том случае, если будет достигнуто взаимное соглашение между государствами о приеме граждан. С Польшей литовское правительство решило отменить пограничный контроль с 12 июня.

По данным агентства, в сфере образования после отмены карантина будут применяться только требования безопасности для мероприятий, которые будут проводиться в течение лета. Торговля в общественных местах, работа учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других развлекательных центров, казино и игровых автоматов, залов для бинго, а также другие мероприятия должны быть организованы и проведены в соответствии с требованиями управления потоками людей, поддержания безопасного расстояния и использования других необходимых мер защиты здоровья и гигиены.

"Деятельность медицинских учреждений должна быть организована путем регулирования потока пациентов и посетителей, рационального распределения инфраструктуры, материальных и человеческих ресурсов. Приоритет отдается дистанционному предоставлению услуг, а прямой контакт с пациентом возможен только в том случае, если услуга не может быть предоставлена удаленно из-за состояния пациента или необходимости более подробных обследований", - добавляет Sputnik.

В Литве карантин из-за коронавируса был введен с 16 марта, правительство его несколько раз продлевало. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве составляет 1733, всего с начала пандемии выздоровели 1369 человек, 74 умерли.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.