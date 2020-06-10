В Крыму завели дело в отношении органов опеки из-за убийства девочки

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Следователи Крыма возбудили уголовное дело из-за халатности органов опеки после убийства шестилетней девочки насильником в Крыму, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.
Днем 31 мая девочка вместе с отцом и его приятелями отправилась на рыбалку. Взрослые занялись распитием алкоголя и, как изначально сообщалось, оставили ребенка без присмотра, в результате чего девочка пропала. Тело ребенка на следующий день нашли водолазы. Позднее выяснилось, что отец девочки, находясь на берегу канала в пьяном виде, отпустил дочку с приятелем, который вызвался проводить ее до дома. Тот, как полагает следствие, по дороге надругался над ребенком и затем утопил. Обвиняемый в убийстве арестован судом до 1 августа.
"Главным следственным управлением СК РФ по республике Крым и городу Севастополю по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики, повлекшей смерть без вести пропавшей 6-летней девочки из Ленинского района (ч.2 ст. 293 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мать девочки злоупотребляла спиртными напитками в присутствии детей, в связи с чем неоднократно привлекалась комиссией по делам несовершеннолетних к административной ответственности. Тем не менее, нарушения по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей остались без внимания и реагирования органов системы профилактики. Многодетная семья не была поставлена на учет, сообщили в СК.
В отношении отца ребенка тоже возбудили уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Судом ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.